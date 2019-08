'Nog genoeg potentieel voor Jensen'

Onrust in Italië en nieuwe handelsspanningen zetten de Bel20 in achteruit. Montea wint terrein na mooie cijfers.

Beleggers maken zich vrijdag zorgen over de laatste politieke zet de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini. Na aanhoudende onenigheid binnen de coalitie wil Salvini nu de regering laten vallen, zodat Italië lijkt af te stevenen op nieuwe verkiezingen.

Daarnaast is de handelsangst vrijdag weer terug op de beurzen. Dit ondanks het geruststellende nieuws van donderdag dat de Chinese centrale bank een hoger dan verwachte referentiekoers voor de yuan publiceerde. Maar volgens sommige bronnen gooit het Witte Huis weer olie op het vuur, omdat het een besluit over licenties voor Amerikaanse bedrijven heeft uitgesteld die de handel met Huawei willen heropstarten.

De Bel20 verliest rond 12u15 zo'n 0,9 procent.

Jensen-Group

Jensen-Group kwam donderdag nabeurs met halfjaarcijfers. De specialist in industriële wassystemen zag de winst met 5,9 procent stijgen tot 16,8 miljoen euro. De toename was vooral te danken aan verzekeringsuitkeringen. Verzekeraars vergoeden een deel van de schade aan de Jensen-fabriek in Panama. In oktober vorig jaar raasde orkaan Michael over de Panamese fabriek, waardoor de productie een tijdje stilviel.

Operationeel blijft de groep last hebben van veel concurrentie, waardoor de omzet met een kleine 2 procent terugviel naar 177,6 miljoen euro. Het orderboekje is wel redelijk goed gevuld, want het bedrijf heeft voor 154,6 miljoen euro aan orders ontvangen, een stijging van 5,8 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Jensen zwijgt echter in alle talen over de vooruitzichten voor de rest van het jaar.

'Genoeg potentieel'

Guy Sips van KBC Securities zegt dat de omzet en de winst van Jensen-Group wat tegenvielen. Maar de analist blijft redelijk optimistisch over de wassysteemspecialist.

'In Europa gaat het goed. Daar is de groep het afgelopen jaar mooi aan het groeien', zegt de beurskenner. Hij ziet ook in de toekomst mogelijkheden op het continent en verwacht meer vraag naar wasmachines door de fusie van de wasgiganten Elis en Berendsen.

'Elis is altijd een groep geweest die nieuwe wasserijen bijbouwt. Door de fusie is dat onlangs niet gebeurd, maar je mag verwachten dat ze een inhaalslag gaan maken in de toekomst' zegt Sips.

Voorts denkt de aandelenanalist dat het fundamentele plaatje er op lange termijn goed uitziet. 'Er zal steeds meer gewassen worden. In de toekomst gaan we meer vliegen, waardoor we meer in hotels verblijven en dat leidt tot meer was. Daarnaast hebben we te maken met vergrijzing. Doordat er steeds meer mensen in verzorgingstehuizen komen, zal er ook een toename zijn in de hoeveelheid wasgoed die we verwerken. Er is dus nog genoeg potentieel voor Jensen', zegt de beursanalist.

Het aandeel levert 3,8 procent in.

Montea

Het vastgoedbedrijf Montea staat als een huis. Dat blijkt uit de cijfers over het eerste halfjaar van 2019. Het vastgoedbedrijf wist de richtinggevende EPRA-winst, de winst uit de kernactiviteit van bouwen en verhuren, op te krikken met 51 procent ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee kwam deze winst uit op 24,2 miljoen euro.

Ook de bezettingsgraad en de schuldpositie waren in positieve zin geëvolueerd. De sterke groei van de winst schept ook ruimte om de winst- en dividendverwachtingen te verhogen. In plaats van een 5 procent hoger dividend gaat de lat naar een klim met 10 procent tot 2,50 euro bruto. Die stijging ligt in lijn met de verwachte groei van het EPRA-winst per aandeel, dus ook met 10 procent, tot 3,25 euro.

De analisten Alexander Makar en Jan Opdecam verhogen het koersdoel van Montea MONT0,80% van 72 naar 73 euro. Het houdadvies blijft staan.

De verhoging van het koersdoel komt er nadat de vastgoedspeler gisteren met beter dan verwachte resultaten is gekomen (zie post 8.13 uur). 'De winst per aandeel was bijna 11 procent hoger dan door ons verwacht', zeggen Makar en Opdecam.

'Montea blijft uitstekende resultaten boeken met een hoge kwaliteit. Zo is de bezettingsgraad van 99 procent en is de gewogen gemiddelde huurtermijn 8,2 jaar' zeggen de beurskenners. Verder benadrukken de analisten dat de recente kapitaalverhoging de balans flexibeler heeft gemaakt, wat de winstgroei ten goede komt.

Volgens de beursanalisten heeft Montea verder genoeg gronden in de portefeuille heeft om nieuwe rusthuizen uit de grond te stampen. 'Dit geeft een sterk groeipotentieel' zeggen de beurskenners.

Montea klimt met 0,7 procent.

ING

De analisten van Jefferies hebben het koersdoel van ING bijgeknipt van 15 naar 13,50 euro. Het beurshuis laat het koopadvies ongeroerd.

De redenen voor de knip zijn de verslechterde vooruitzichten voor de Europese economie en het beroerde renteklimaat op het continent. De analisten verwachten een zwakkere nettorentemarge voor de bank. Vooral voor 2021 zijn de prognoses over de rentemarge flink neerwaarts bijgesteld.

De beursanalisten laten het koopadvies staan, omdat ze verwachten dat de vertragingen in de kostenbesparingen eind 2019 voorbij zullen zijn.

Het koersdoel van 13,50 euro geeft tegenover de huidige koers van ING een opwaarts potentieel van bijna 55 procent.