Noors videobelbedrijf lanceert eerste virtuele beursgang in Europa

De deze week gelanceerde beursintroductie (IPO) van het Noorse videobelbedrijf Pexip zal met meer dan normale belangstelling gevolgd worden in de bankierswereld. Niet alleen test Pexip het water voor IPO's in onzekere coronatijden, de Noren scoren ook een Europese primeur door het proces volledig virtueel af te handelen. Geen fysieke ontmoetingen dus met potentiƫle investeerders in hotelzaaltjes over heel de wereld, maar virtuele gesprekken over het internet.