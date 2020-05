'Noorse Zoom' schiet hoger op eerste beursdag

Het videobelbedrijf Pexip krijgt op de beurs een waardering bijna 800 miljoen euro mee.

Het Noorse videobelbedrijf Pexip stijgt donderdag op de beurs van Oslo meer dan 40 procent tot 88 kroon en beleeft daarmee een spetterende beursintroductie.

Het bedrijf is vergelijkbaar met andere videobeldiensten zoals Zoom en BlueJeans. Net als deze laatste twee ondernemingen zag Pexip het aantal gebruikers fors stijgen sinds het uitbreken van de coronacrisis. Door de quarantainemaatregelen die overheden wereldwijd hebben genomen om de verspreiding van het virus te stoppen, zijn veel bedrijfsgebouwen gesloten. Daardoor zijn werknemers genoodzaakt vanuit thuis te werken, waarbij ze aangewezen zijn op videobelprogramma's om met collega's te kunnen communiceren.

12x Teveel inschrijvingen De vraag was 12 keer groter dan het aanbod bij de IPO.

Bij de beursintroductie werden er 38 miljoen nieuwe en bestaande aandelen uitgegeven tegen een IPO-prijs van 63 Noorse kronen, waardoor de aangeboden aandelen een waarde van 2,39 miljard Noorse kronen (220 miljoen euro) hadden. Daarmee is het een van de grootste IPO's ooit in Scandinaviƫ. De beleggersvraag was enorm met een orderboekje dat 20 keer overingetekend was. Tegen de huidige koers heeft Pexip een beurswaarde van 8,7 miljard Noorse kronen, of 790 miljoen euro.

Wat de beursgang extra bijzonder maakt is dat hij in het geheel op afstand geregeld is, met een virtuele roadshow en al. Daarmee is Pexip het eerste Europese bedrijf dat zijn IPO geheel online liet verlopen.

Veiligheid

De groep probeert zich te onderscheiden van zijn concurrenten door te focussen op veiligheid. Zo kunnen bedrijven ervoor kiezen om de vergadering niet via de cloud te laten verlopen en is het in sommige gevallen zelfs mogelijk de vergaderingen te houden zonder internetverbinding.

Veiligheid is een steeds grotere zorg onder de gebruikers van videobeldiensten. Verschillende bedrijven die via Zoom vergaderden kregen te maken met het fenomeen 'zoombombing', waarbij ongenode gasten infiltreren in een vergadering om vervolgens ongepaste plaatjes te delen met de deelnemers. Zoom zegt dat het dat probleem inmiddels heeft aangepakt en dat het gebruikers uitlegt hoe ze ongenode gasten buiten hun vergadering kunnen houden.