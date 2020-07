Notoire shorter blijft af van Tesla

De bekende shorter Carson Block, die geld verdient door op koersdalingen te speculeren, blijft met zijn handen van het gehypete Tesla.

Ruim 23 miljard dollar. Dat is het bedrag dat shorters dit jaar al verloren door tegen het aandeel van autobouwer Tesla te speculeren. Vooral de laatste weken gingen de shorterverliezen crescendo in tandem met de fenomenale koerswinsten voor Tesla, dat mateloos populair is bij jonge retailbeleggers die via de app Robinhood op de beurs spelen.

Elon Musk is gespecialiseerd in het toveren van konijnen uit zijn hoge hoed. Carson Block Shortseller

‘Godzijdank ben ik niet short in Tesla’, onthulde Carson Block van shorterboetiek Muddy Waters Capital in een interview met Bloomberg. ‘Short het op eigen risico. Ik zou het niet doen’, zegt Block, die nochtans al lang kritisch is over de hoge waardering van Tesla. Het aandeel noteert tegen 182 keer de verwachte winst voor de komende 12 maanden, tegenover 10 keer voor General Motors.

‘Het is één zaak om op Elon Musk te wedden, maar een andere om tegen hem te wedden’, zegt Block nog. ‘De man is gespecialiseerd in het toveren van konijnen uit zijn hoge hoed.’

Laagste niveau

Dat besef begint blijkbaar door te dringen, want volgens data van S3 Partners is het percentage shortposities in Tesla gedaald naar het laagste niveau sinds 2015. Beleggers die speculeren op een koersdaling zijn goed voor 13,9 miljoen van de aandelen, minder dan 10 procent van het totale aantal uitstaande Tesla-aandelen. In 2018 was dat nog een record van 27 procent.