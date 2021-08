Nutsbedrijf Scholt Energy trekt naar Amsterdamse beurs

Het Nederlandse energiebedrijf Scholt Energy trekt naar Euronext Amsterdam. Scholt Energy levert gas en elektriciteit aan grote en middelgrote bedrijven in Noordwest-Europa en hanteert daarbij een ‘energy as a service’ – model.

Scholt Energy is voor 72 procent in handen van het private equityfonds Waterland. Waterland kwam in 2016 aan boord. De rest van de aandelen zitten bij oprichter Jan Scholt, de Belgische serie-ondernemer en Zulte Waregem-hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert en enkele directieleden. Alle bestaande aandeelhouders zullen een deel van hun aandelen verkopen, er worden geen nieuwe aandelen aan de man gebracht. Hoe groot het aanbod wordt en tegen welke prijs, zal afhangen van de marktomstandigheden. De timing van de beursoperatie is ook nog niet bekend.