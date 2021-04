Nvidia krijgt tik door onderzoek Arm-deal

Wall Street gaat lager. Coca-Cola bruist dankzij de heropening van de Amerikaanse economie. Het VK onderzoekt of de Arm-deal van Nvidia een bedreiging is voor de nationale veiligheid. De bitcoin levert fors in, terwijl de dogecoin weer stevig wint.

De Amerikaanse beurzen noteren in het rood, nadat de S&P500 afgelopen vrijdag een nieuw record heeft neergezet. De brede graadmeter noteert rond 17.30 uur 0,5 procent lager. De technologiegraadmeter Nasdaq laat zelfs een veer van 0,9 procent.

Nvidia verliest

Nvidia zakt met 2,4 procent nadat de Britse overheid heeft aangegeven dat ze de overname van het Britse Arm bekijkt. In september kondigde de Amerikaanse chipmaker aan dat hij de Britse chipgroep overneemt voor 40 miljard dollar. Alleen toezichthouders konden roet in het eten gooien en dat gebeurt nu dus mogelijk.

De Britse regulatoren onderzoeken of de deal een gevaar vormt voor de nationale veiligheid van het VK. 'We geloven niet dat deze transactie een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid', zegt Nvidia. 'We zullen nauw samenwerken met de Britse autoriteiten zoals we dat vanaf het begin hebben gedaan.'

Coca-Cola bruist

Het aandeel Coca-Cola wint ruim 1 procent na beter dan verwachte cijfers over het eerste kwartaal. De winst per aandeel steeg met 7,8 procent naar 55 dollarcent, beter dan de verwachte 51 dollarcent. De omzet klom met 5 procent naar 9 miljard dollar. Ook die was een stuk hoger dan de marktconsensus van 8,6 miljard dollar. De operationele marge steeg van 27,7 procent naar 30,2 procent. Dat was vooral te danken aan een goed kostenmanagement.

CEO James Quincey ziet beterschap. 'De verbeteringen zijn bemoedigend. We zien vooral progressie in de markten waar de vaccinatiecampagnes veel vooruitgang boeken en waar de economieën heropenen.' Vooral in de VS maakt de vaccinatiecampagne stevig vaart. 50 procent van de volwassen Amerikanen heeft al een eerste prik gekregen. Daardoor kunnen almaar meer Amerikaanse staten hun coronaregels versoepelen.

Crypto

De bitcoin zakt met 1 procent en noteert al ruim 8 procent lager dan zeven dagen geleden. Beleggers nemen winst nadat de digimunt de afgelopen weken fors was gestegen. Bijna alle cryptomunten maken een correctie door na een stevige stierenmarkt in de afgelopen weken. Een uitzondering is de dogecoin, die maandag ruim 20 procent wint en daarmee dicht bij zijn record van 43 dollarcent van afgelopen vrijdag komt. De munt met de Shiba-Inu als mascotte steeg de afgelopen zeven dagen met maar liefst 427 procent.