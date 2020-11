Nvidia overtreft verwachtingen

De maker van grafische kaarten ziet de datacentertak boomen.

Nvidia komt woensdag met cijfers over het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar 2021. De producent van grafische kaarten zag de omzet met een stevige 57 procent stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, waardoor deze uitkwam op 4,7 miljard dollar. Dat was hoger dan de door analisten verwachte 4,4 miljard. De winst per aandeel bedroeg 2,91 dollar, hoger dan de marktverwachting van 2,58 dollar.

De grote gamingtak zag de omzet met 37 procent stijgen tot 2,3 miljard dollar. De lockdowns en de thuisblijfeconomie hebben de appetijt naar videogames aangewakkerd en dus ook de vraag naar Nvidia's zogenaamde GPU's (graphic processing units). Dat zijn de steeds kleinere en performantere videoprocessoren in pc's en spelconsoles die de meest realistische spelervaringen moeten bieden. Nvidia, opgericht in 1999 - ten tijde van de intussen alweer vintage spellen Doom en Mortal Combat - is de uitvinder van de GPU.

Datacenters

Maar de grote groei vond plaats in de datacenterdivisie. Die zag de omzet met maar liefst 162 procent stijgen tot 1,9 miljard dollar. Door de grotere concurrentie op gaming in de laatste jaren is het bedrijf zich aan het heroriënteren naar datacenters, waarbij de onderneming chipsets ontwikkelt voor grote serverparken.

De datacentertak weet onder andere te profiteren van GPU's die verkocht worden voor artificiële intelligentie (AI) en weet ook garen te spinnen bij de toenemende vraag vanuit clouddiensten. De cloud is een markt die door de pandemie flink groter is geworden, omdat bedrijven massaal over zijn gegaan op thuiswerken. Alle data die nodig is om het thuiswerken vloeiend te laten verlopen staat steeds vaker op de cloud.

Onlangs werd bekend dat Nvidia de Britse chipontwikkelaar ARM, één van de belangrijkste bedrijven wereldwijd voor de smartphone-industrie, overneemt. 'De transactie zal ons leidende AI combineren met Arm's grote ecosysteem, zodat een computerbedrijf ontstaat dat klaar is voor de eeuw van AI', klinkt het bij Nvidia.