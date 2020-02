Nvidia profiteert van datadrift en machine learning

De maker van chips en grafische kaarten groeit stevig dankzij de explosie van het dataverkeer. Het aandeel fonkelt op een vlak Wall Street en bereikt een nieuwe recordkoers.

De beurzen in New York blijven dichtbij huis na tegenvallende cijfers over de winkelverkopen en de industriële productie in januari. Beleggers vrezen ook dat het coronavirus de Amerikaanse industrie zal raken vanwege verstoringen van de toeleveringsketen en druk op de vraag.

Op een vlakke beursdag blinkt Nvidia uit. De producent van chips en grafische kaarten kwam met een confidente outlook. Het verwacht een omzet van 3 miljard dollar in 2020, wat hoger ligt dan de consensus. Vooral de verwachte brutomarge (het percentage dat overblijft van de omzet na aftrek van de productiekosten, red.) maakt indruk. Die zal volgens het Californische concern 65 procent bedragen.

Datacentra

Drijver van de groei zijn opgevoerde investeringen in datacentra van waaruit het internetverkeer wordt aangestuurd en waarvoor Nvidia zogenaamde gpu's (graphic processing units) aanlevert. Ook worden de grafische kaarten van Nvidia gebruikt in nieuwe toepassingen rond artificiële intelligentie en machine learning.

We vinden steeds meer ingang bij startups en klassieke industriebedrijven die hun productieprocessen met artificiële intelligente verrijken. Jensen Huang CEO Nvidia

'Het gaat daarbij niet langer alleen om zogenaamde technologische hyperscalers die onze producten afnemen. We vinden ook steeds meer ingang bij startups en klassieke industriebedrijven die hun productieprocessen slimmer maken', zei CEO Jensen Huang.

De groei is daardoor een stuk minder afhankelijk van de uitgaveplannen van een handvol techbedrijven.

Nog in de kijker op Wall Street: Expedia Quotation tikt 12 procent bij. Het reisconcern kwam met meevallende resultaten. Het bekijkt nog wat de impact van het coronavirus zal zijn. Mattel Quotation gaat 2 procent hoger. De Barbiemoeder kwam met een meevallende winst per aandeel ondanks stevige concurrentie van Frozen-franchisehouder Hasbro op het poppenfront. Kraft Heinz Quotation verliest 1,4 procent na een afwaardering. Fitch geeft het levensmiddelenconcern een rommelstatus en stelt zich dus grote vragen bij de solvabiliteit van het bedrijf na teleurstellende cijfers eerder deze week.

Games

Het grootste deel van de omzet haalt Nvidia nog steeds uit grafische kaarten voor pc-games. De omzet uit de gamingtak steeg in het jongste kwartaal met 56 procent ten opzichte van een jaar eerder. Op kwartaalbasis viel de gamingomzet wel met een tiende terug.

De winst in het vierde kwartaal bedroeg 950 miljoen dollar of 1,53 dollar per aandeel, een sprong van 40 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018.

Het bedrijf gaf ook mee dat het de overname van het Israëlische netwerkbedrijf Mellanox bijna rond is. Het kreeg al toestemming van de Europese en Amerikaanse toezichthouder. Discussies met de Chinese toezichthouder 'zitten in een laatste fase', klonk het. Nvidia hoopt de deal nog 'in het vroege deel van 2020 af te ronden. Het zal nadien de terugkoop van eigen aandelen hervatten.