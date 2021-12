Nyrstar bouwt megabatterij van 30 miljoen in Balen

Het zinkbedrijf Nyrstar gaat een megabatterij voor de opslag van energie bouwen in zijn fabriek in Balen. De investering van 30 miljoen euro moet het Belgische elektriciteitsnet efficiënter maken.

Met zijn zinksmelters in het Limburgse Balen en Pelt is de metalengroep Nyrstar een van de grootste afnemers van elektriciteit in ons land. De fabrieken zijn goed voor 1 à 1,5 procent van het Belgische elektriciteitsverbruik. De helft is afkomstig van groene energie. Dat kan nog beter, vindt het bedrijf. Om energie op te slaan bij gunstige omstandigheden, wanneer er veel wind en zon is, gaat Nyrstar in Balen een energieopslagsysteem bouwen op basis van de litium-ionbatterijtechnologie. De eigenaar van de megabatterij wordt Nala Renewables, een joint venture van de grondstoffentrader Trafigura die 98 procent van Nyrstar controleert. Dat blijkt uit het pas gepubliceerde jaarverslag van Trafigura.

De megabatterij zal bijdragen aan de efficiëntie van het Belgische elektriciteitsnetwerk. Trafigura

'De megabatterij zal bijdragen aan de efficiëntie van het Belgische elektriciteitsnetwerk', stelt Trafigura.

Drie doden

Nyrstar kampt met veel tegenwind. Door de hoge elektriciteitsprijs verminderde het bedrijf zijn productie vanaf oktober. Daarnaast kende de groep een forse tegenslag in zijn Noord-Amerikaanse mijnen. In juli vielen drie doden op de East Tenessee-site door vallende rotsen. De productie boven een bepaalde hoogte werd daardoor tijdelijk stilgelegd en Nyrstar voerde er zopas een nieuwe mijnbouwmethode in. De productie zal er pas in 2022 naar een normaal peil terugkeren.

Ook de Australische multimetalensmelter Port Pirie kent nog operationele problemen. De productie valt er magerder uit dan gepland. Dat leidde tot een afboeking van 125 miljoen dollar (111 miljoen euro) in 2021.

In Europa beginnen de zware investeringen in de fabrieken in België, Nederland en Frankrijk wel te renderen. Voor heel 2022 gaat Nyrstar uit van een hogere productie en brutobedrijfswinst.