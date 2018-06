Nyrstar glijdt naar vers diepterecord af

Beleggers waarderen de zinkspecialist nu op 500 miljoen euro, minder dan wat de groep de voorbije vier jaar bij haar aandeelhouders ophaalde.

Nyrstar tuimelt na het kritische rapport van ABN AMRO vrijdag voor de tweede dag op rij 5,5 procent naar 4,55 euro. En dat is - rekening houdend met de 1-voor-10 omgekeerde aandelensplitsing van twee jaar geleden - een vers diepterecord: het vorige was 4,68 euro en dateert van 31 oktober 2016.

De beurswaarde is zo gezakt tot exact 500 miljoen euro. Dat is minder dan de 620 miljoen die de aandeelhouders de voorbije vier jaar in het bedrijf stopten: 100 miljoen in het najaar van 2017, 270 miljoen in het voorjaar van 2016 en 250 miljoen in het najaar van 2014.

Rekening houdend met de reverse split en de vele kapitaalverhogingen met voorkeurrecht trok Nyrstar op 29 oktober 2007 tegen omgerekend 64,24 euro naar de beurs en kijken beleggers van het eerste uur dus tegen meer dan 90 procent verlies aan.

Het rapport van ABN AMRO wakkert bij beleggers opnieuw de onrust over de torenhoge schuldenlast aan. Volgens het beurshuis beloopt de eigenlijke schuldenberg inclusief de voorafbetalingen van afnemers Trafigura en Glencore voor toekomstige leveringen bijna 2 miljard euro.

Bovendien merkte de analist op dat in het prospectus bij de jongste schulduitgifte staat dat er ook nog eens 70 miljoen euro factoringschulden uitstaan. 'Dat is een gegeven dat voor zover wij weten nog niet bekend was', klinkt het.

De schulden belopen zo bijna 7 keer de verwachte brutobedrijfswinst (ebitda) over 2018, 285 miljoen euro. Daar staat tot nader order - tot de smelter in het Australische Port Pirie en de heropgestarte Noord-Amerikaanse zinkmijnen helemaal operationeel zijn - weinig cashflow tegenover.

De voorbije paar jaar heeft Nyrstar namelijk na een mislukt mijnbouwavontuur zichzelf opnieuw moeten uitvinden. Alle Centraal- en Zuid-Amerikaanse flopmijnen gingen de deur uit, maar de groep behield de Noord-Amerikaanse mijnen.

De heropstart van de mijn in het Canadese Myra Falls was de sluitstuk van dat proces. De mijnen realiseren al een positieve brutobedrijfswinst, maar eenmaal de grote investeringslast na de heropstart van Myra Falls achter de rug is moet de mijnafdeling bij de huidige - hoge - zinkprijs ook een positieve cashflow beginnen genereren.

Hetzelfde geldt voor de cruciale site in Port Pirie. Dat is een 100 jaar oude loodsmelter in Zuid-Australiƫ die de voorbije jaren tegen een fors prijskaartje - omgerekend zo'n 440 miljoen euro - werd omgevormd tot een enorm recyclagebedrijf voor de raffinage van allerhande metalen.

De gieterij voor metaalslakken en de zuurfabriek zijn ondertussen operationeel, maar er is nog veel werk aan de winkel om de site tegen 2020 op volle toeren te laten draaien.

CEO Hilmar Rode halveerde begin 2017 voor dit jaar de verwachte brutobedrijfswinst van Port Pirie van 80 naar 40 miljoen maar belooft wel dat wat cashflow betreft het bloeden in 2018 gestelpt wordt. Dan kan Nyrstar in 2019 eindelijk werk beginnen maken van de afbouw van de bovenvermelde schuldenberg.