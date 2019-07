Nyrstar tekent derdenverzet aan in geschil over aandeelhoudersinformatie

Nyrstar tekent derdenverzet aan tegen de beschikking in kort geding van einde juni, zo kondigt advocaat Benoit Allemeersch van het kantoor Quinz maandag aan. De zitting zal woensdag worden ingeleid.

Einde juni, daags voor de algemene vergadering van Nyrstar , besliste de voorzitter van de ondernemingsrechtbank in Brussel dat het zinkbedrijf een aantal documenten aan zijn aandeelhouders ter beschikking moest stellen. Op de AV mocht niet gestemd worden over de jaarrekeningen, de kwijting en de verloningspakketten. Nyrstar moest van de rechter ook een bijkomende AV organiseren, eenmaal het wettelijk verslag van de bedrijfsrevisor voorhanden is.