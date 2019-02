Nyrstar trekt spurtje van 40 procent

Nyrstar spurt bijna 40 procent hoger op de beurs van Brussel. Specifiek bedrijfsnieuws is er niet.

De topper van de Brusselse beurs is de zinkgroep Nyrstar . Het speculatieve centjesaandeel spurt even voor de middag 40 procent hoger naar 0,482 euro. Het handelsvolume ligt met 1,3 miljoen stuks zowat twee derde hoger dan eind vorige week. De omzet van 650.000 euro is vergelijkbaar met veel grotere aandelen zoals Bekaert en Melexis deze morgen. Ook de obligaties van Nyrstar winnen terrein, met winsten van bijna 10 procent.

Specifiek bedrijfsnieuws over de noodlijdende zinkspecialist is er niet. De zinkprijs trekt de laatste dagen wel weer wat aan dankzij de hoop op een gunstige uitkomst van de handelsgesprekken tussen de VS en China.

Waarnemers wijzen er ook dat misschien een partij die short zit een deeltje van zijn winst binnenrijft. Om hun positie af te sluiten, moeten shorters de geleende aandelen die ze verkocht hebben weer terugkopen. Bij een illiquide centjesaandeel als Nyrstar kan dat meteen grote koersschommelingen veroorzaken. Volgens de website van de beurswaakhond FSMA is Nyrstar het meest geshorte aandeel van de Brusselse beurs: 5,83 procent van de aandelen zijn geshort. Wellicht is dat nog meer, want kleinere partijen geven vaak hun shortposities niet aan.

