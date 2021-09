'OCI krijgt stevige dividenden uit joint venture'

ING-analist Stijn Demeester haalt het chemie- en bouwbedrijf OCI aan in zijn ochtendbriefing. Binnenkort gaat de kunstmest joint venture Fertiglobe, waarvan OCI 58 procent bezit en ADNOC het overige belang, naar de beurs van Abu Dhabi. En in aanloop naar de beursgang heeft Fertiglobe een nieuwe kapitaalstructuur aangekondigd die gepaard gaat met een stroom dividenden richting de aandeelhouders.

Het gaat om een formeel dividendbeleid waarbij het bedrijf ieder halfjaar dividenden uitkeert. 'Voor de komende 18 maanden zal Fertiglobe zodoende 465 miljoen dollar aan dividenden uitdelen', zegt Demeester. De eerste 150 miljoen dollar van deze uitkeringen wordt verwacht in april 2022. 'Daar bovenop komt nog eens een speciaal dividend van 850 miljoen dollar. Van dat laatste dividend stroomt 493 miljoen dollar, ofwel 2 euro per aandeel, naar OCI. Wij zien deze aankondiging als positief, omdat ze de sterke kracht van de meststoffensector laat zien. Samen met de op handen zijnde IPO zou dat de onderliggende waarde van Fertiglobe moeten kristalliseren.'

Gunstige markt

Volgens Demeester doet Fertiglobe goede zaken. 'De markt voor stikstof-kunstmest zit in de lift omdat de pandemische crisis het aanbod heeft gehinderd, terwijl de vraag na de coronacrisis fors de hoogte is in gegaan', klinkt het bij de analist. 'In de VS hebben ook andere factoren een impact zoals de hoge graanprijzen waardoor boeren meer van hun beschikbare inkomen aan hoogwaardige kunstmest besteden.'