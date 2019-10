De projectontwikkelaar biedt een 'correct' rendement dat veel hoger is dan dat van staatsobligaties, zeggen specialisten.

Immobel wil vanaf vrijdag 50 tot 75 miljoen euro ophalen met de uitgifte van obligaties met een looptijd van 7,5 jaar. Het richt zich op particuliere beleggers en in beperkte mate op institutionele beleggers.

Schuldgraad

'De voorwaarden van de obligaties zijn correct', zegt het beursblad De Belegger. Het merkt op dat oudere obligaties van Immobel met een restlooptijd van respectievelijk vier en zes jaar een nettorendement hebben van 1 en 1,3 procent. De Belegger voegt eraan toe dat de schuldgraad 'beheersbaar' is. 'Wij zouden intekenen.'

Voorzichtig

Pieter De Ryck, obligatiespecialist van de private bank Van Lanschot, is iets voorzichtiger. Hij noemt de schuldgraad 'aan de hoge kant'. 'Gezien de obligatie-uitgifte niet wordt gebruikt om bestaande schuld te herfinancieren kan die nog toenemen. Dat is iets om in de gaten te houden.'