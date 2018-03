Obligatie-uitgifte duwt Econocom lager

De obligaties bieden een nominale rente van 0,5 procent en een emissiepremie van 30 procent boven op de referentiekoers van het aandeel Econocom die is vastgelegd op 8,26 euro. Dat betekent dat de obligatiehouders binnen vijf jaar aandelen Econocom zullen kunnen aankopen tegen een prijs die 30 procent hoger is dan de referentiekoers.

Econocom zal de opbrengst gebruiken in het kader van zijn in oktober aangekondigd strategisch plan ‘e for excellence 2018-2022’. Dat plan moet Econocom toelaten organisch en via overnames te groeien. Het bedrijf wil tegen 2022 zijn courant bedrijfsresultaat verdubbelen tot 300 miljoen euro en zijn omzet opdrijven naar 4 miljard euro.