Olie-aandelen op stevige winst

Wall Street is goed gemutst, ondanks 3,2 miljoen nieuwe werklozen in de VS. De oliesector schittert.

De beurzen in New York gaan hoger. Beleggers kijken uit naar de heropening van de Amerikaanse economie nu steeds meer staten hun quarantainemaatregelen langzaam terugdraaien. Daarnaast zien beleggers mogelijk positief nieuws in een negatief cijfer: het aantal nieuwe Amerikaanse werklozen is vorige week met 3,2 miljoen gestegen. Dat is de kleinste toename sinds de corona-epidemie tot pandemie werd verklaard. De werkloosheid blijft ongekend hoog. In de laatste zeven weken steeg het aantal uitkeringsaanvragen met 33,5 miljoen.