Oliedeal stuwt Devon en WPX

Wall Street staat in het groen. Devon en WPX fuseren en gaan flink hoger. De overnemer van de Amerikaanse activiteiten van ArcelorMittal staat fors in de plus.

De Amerikaanse beurzen staan net als hun Europese collega's in de plus. Ze veren op nadat de spreker van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zondag heeft gezegd dat een deal over een groot stimuleringspakket voor de economie nog altijd op tafel blijft. De Democraten proberen een wat kleiner stimuluspakket van 2.400 miljard dollar te smeden en volgende week zou er al gestemd kunnen worden over zo'n deal. Maar de Republikeinen vinden dat ze nog altijd dat ze teveel water bij de wijn moeten doen voor zo'n overeenkomst.

De Dow Jones wint rond 16u15 1,5 procent.

Fusie Devon en WPX

Producent van schalie-olie Devon Energy gaat samen met zijn rivaal WPX . En dat tot euforie van beleggers want Devon wint 5 procent en WPX vliegt ruim 10 procent hoger.

'We zullen onze activa delen evenals onze operationele- en marketingskills', zegt CEO Dave Hager van Devon. 'Ons gecombineerde bedrijf zal de komende jaren waarde creëren.' Met de fusie krijgt Devon een doorgang naar de beste olieboorregio van de VS, namelijk het Permian Basin. De fusie volgt op Chevron's overname in juli van Noble Energy, waarvoor het 5 miljard dollar in aandelen betaalde.

Ook deze deal zal volledig in aandelen plaatsvinden. De aandeelhouders van Devon zullen een belang van 57 procent krijgen in de nieuw opgerichte onderneming, terwijl de aandeelhouders van WPX de rest krijgen. Door de coronacrisis heeft de oliesector een forse knauw gekregen. Het aandeel Devon staat sinds begin dit jaar 64 procent lager, terwijl WPX met een koersverlies van 57 procent zit.

De oliesector zit al langer in een neerwaartse spiraal door de opkomst van elektrische auto's en door de wereldeconomie die sinds de Grote Crisis van 2008 al aan het kwakkelen is, waardoor de olieprijs laag blijft. Had Devon in 2008 nog een waarde van meer dan 50 miljard, dan heeft het bedrijf nu nog maar een beurskapitalisatie van 3,4 miljard dollar. Ook de coronacrisis doet de oliesector niet goed, omdat dat zorgt voor minder vraag naar olie. In april was er zelfs even sprake van negatieve olieprijzen.

Cleveland-Cliffs

De koper van de Amerikaanse activiteiten van de staalgroep ArcelorMittal , Cleveland-Cliffs , veert meer dan 7 procent op. De Amerikaanse staalmaker telt 1,4 miljard dollar neer in cash (500 miljoen dollar) en aandelen.

De transactie zal volgens de CEO van Cleveland-Cliffs, Lourenco Goncalves, veel schaalvoordelen opleveren. 'Staalproductie is een activiteit waarbij productievolume, het omlaag duwen van de gemiddelde vaste kosten en technologische expertise van groot belang zijn', zegt Goncalves. 'Deze deal zorgt voor al deze zaken.'

Inovio

Het Amerikaanse farmabedrijf Inovio crasht met meer dan 30 procent nadat de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA de goedkeuring voor een fase-2-onderzoek naar een coronavaccin gedeeltelijk heeft stopgezet. Het zou niets te maken hebben met mogelijke ongewenste gebeurtenissen tijdens de verlengde fase-1-proef van het bedrijf.

Inovio zegt dat de FDA vragen stelde over zijn Cellectra 2000, een apparaat dat het gebruikt tijdens de proeven. Dat is een tegenvaller voor zijn INO-4800-vaccin dat het ontwikkelt met de farmaceut Thermo Fisher . 'We zijn actief bezig om de FDA van antwoorden te voorzien en we gaan ervan uit in oktober te reageren, waarna de geneesmiddelenwaakhond tot 30 dagen heeft om aan Novia te berichten of de onderzoeken mogen doorgaan.'