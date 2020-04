Oliegiganten staan voor dividenddilemma

Hoelang kunnen de grote oliebedrijven hun pose van trouwe dividendbetaler nog volhouden? BP zei dinsdag niet in het dividend te knippen, maar analisten vrezen dat de sector moeilijk aan de schaar kan ontsnappen.

Oliebedrijven als BP, Shell en Total klampen zich traditiegetrouw vast aan hun dividendbelofte. Voor een sector die structureel onder druk staat als gevolg van de strijd tegen klimaatverandering en erg volatiele olieprijzen , is het dividend een van de laatste troeven die oliebedrijven beleggers kunnen voorspiegelen. Tijdens de woelige jaren 2014-2016, toen de olieprijs enorm onder druk stond, bleven de dividendbetalingen overeind. Soms met de kunstgreep van een dividend in nieuwe aandelen in plaats van cash, maar toch.

De vraag is of dat deze keer vol te houden is. De ineengestorte olievraag als gevolg van de coronacrisis, gecombineerd met een overvloed aan olie, heeft de prijs in geen tijd doen imploderen. De gevolgen daarvan zullen al zichtbaar zijn in de resultaten voor het eerste kwartaal. Het Britse BP opende dinsdag als eerste van de grote oliebedrijven de boeken. Donderdag volgt Shell.

Vooruitzichten

Analisten verwachten dat de oliesector in het eerste kwartaal de laagste nettowinst in minstens vier jaar zal laten optekenen. Het tweede kwartaal wordt nog veel erger, omdat daarin de impact van de ingestorte prijs en vraag pas echt voelbaar wordt. Het is dan ook vooral uitkijken naar de vooruitzichten die het management formuleert.

Onze industrie is getroffen door aanbod- en vraagschokken van een nooit geziene omvang. Bernard Looney Topman BP

‘Onze industrie is getroffen door aanbod- en vraagschokken van een nooit geziene omvang’, zei BP-topman Bernard Looney dinsdag. ‘We nemen doortastende maatregelen om onze financiën te versterken’, garandeerde hij nog. Die maatregelen moeten helpen om het dividend intact te houden.

BP bevestigde het dividend van 10,5 cent per aandeel voor dit kwartaal, hoewel de kwartaalwinst met 66 procent terugviel. Het dividend moet gevrijwaard blijven dankzij de typische maatregelen van de sector: extra schulden aangaan, activiteiten verkopen en snoeien in de investeringen. Zo wil BP dit jaar 25 procent van de kosten wegsnoeien en gaf het al voor 7 miljard dollar obligaties uit.

Schuldgraad

BP ziet daardoor zijn schuldgraad wel stijgen naar ruim 36 procent (in de oliesector wordt die berekend als de nettoschuld tegenover de nettoschuld plus eigen vermogen), wat hoger is dan de 20 tot 30 procent die volgens analisten nodig is voor een duurzaam dividendbeleid. Analisten plaatsen dan ook vraagtekens bij de houdbaarheid van het dividend van BP, zeker omdat een snel herstel van de olieprijs er niet meteen inzit. Bovendien vertaalt de lage prijs zich ditmaal niet in een hogere vraag naar brandstoffen nu het transport onder lockdowns kreunt, waardoor activiteiten zoals raffinage geen dekking bieden voor de kaalslag in de exploratie en de productie.