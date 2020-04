'Oliereuzen kunnen nog even lage olieprijs uitzweten'

Oliereuzen als Shell zullen eerst het mes zetten in hun investeringen voor ze in hun dividend knippen. Dat zegt Richard Carlyle, een veteraan van vele beurscrisissen bij de vermogensbeheerder Capital Group.

Het regende de jongste weken opgeschorste (Ageas, ING, KBC...) en geschrapte (Bpost, Deceuninck, EVS, Kinepolis, Roularta, Sioen, Umicore, Van de Velde ...) dividenden. Niet echt een verrassing gelet op de enorme impact van de maatregelen die overheden nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Is deze crisis uniek en hebben bedrijven gelijk om cash te hamsteren.

Een gesprek met de Brit Richard Carlyle, een vermogensbeheerder bij de Amerikaanse fondsenreus Capital Group en met zijn bijna 40 jaar ervaring veteraan van meer dan één beurscrisis.

We hebben snel de neiging de jongste crisis telkens als de ergste ooit te omschrijven. Is dit in uw vier decennia ervaring inderdaad de ergste ooit?

Richard Carlyle: 'Mijn werkgever heeft nog een langere ervaring: Capital Group werd in Los Angeles tijdens de Grote Depressie opgericht. We hebben beide een behoorlijke lange ervaring in het navigeren door een crisis. De beste manier is even te stoppen en na te denken wat anders, en hetzelfde, zal zijn in 2021 en 2022. Er zullen bedrijven zijn die structureel van een hogere vraag genieten, zoals bedrijven die zich specialiseren in digitale dienstverlening. Maar er zullen ook minder voor de hand liggende winnaars zijn. Denk aan levensverzekeraars: mensen gaat mogelijk meer bescherming zoeken voor zichzelf en hun families.'

Voor bedrijven met schulden is het heel belangrijk wanneer de schulden op de vervaldag komen: hoe verder in de toekomst, hoe duurzamer het dividend. Richard Carlyle Vermogensbeheerder Capital Group

'Noem het 'naar de andere kant van de vallei kijken'. Dat was anders tijdens de financiële crisis van 2008, omdat je niet echt een pad naar de andere kant zag. China heeft ons met vroege en strikte actie nu een idee gegeven van hoe het pad eruit kan zien.'

Heel veel Europese bedrijven hebben aangekondigd geen dividend uit te keren. Is dat een juiste beslissing?

Carlyle: 'In principe zijn dividenden tijdens een crisis solider dan de winst, maar nu spelen andere factoren. In veel gevallen was vanuit de overheid druk om eerder aangekondigde dividenden op zak te houden. Frankrijk eist dat bedrijven die steun vragen niets uitkeren. Zowel de Europese Unie als het Verenigde Koninkrijk vragen dat banken cash bijhouden. Als je weet dat banken in Europa zowat een zesde van de globale dividendenstroom uitmaken, weet je dat er een grote impact zal zijn. Idem voor uitkeringen in dezelfde groep: zo mogen Nieuw-Zeelandse banken geen cash uitkeren aan hun Australische moedergroep.'

Welke criteria zijn belangrijk om te peilen welke dividenden duurzaam zijn?

Carlyle: 'Cruciaal is de sterkte van de balans. Daarnaast ook de aard van de activiteit: zijn de inkomsten recurrent of niet? Voor bedrijven met schulden is het heel belangrijk wanneer de schulden op de vervaldag komen: hoe verder in de toekomst, hoe duurzamer het dividend.'

Oliereuzen als Royal Dutch Shell en Total hebben voorlopig hun dividend niet verlaagd, ook al is dat bij de huidige olieprijs niet meer gedekt door de vrije cashflow. Is dat houdbaar?