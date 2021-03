Omwenteling voor GameStop?

Wall Street noteert in het groen. GameStop gaat mogelijk een activistische aandeelhouder aanstellen als hoofd e-commerce. General Electric zou uit vliegtuiglease stappen.

De Amerikaanse futures voorspelden eerder op de dag een lagere opening van de beurzen, maar Wall Street opende overwegend in het groen. Mogelijk hebben de woorden van de Amerikaanse hefboomfondsmanager David Tepper van Appaloosa daar iets mee te maken. Tegen de Amerikaanse zakenzender CNBC zei hij dat de stijgende rente zal stabiliseren. 'Ik denk dat de rentes al stevig gestegen zijn en dat we ze in de komende maanden zien stabiliseren. Dat maakt het veiliger om nu in aandelen te beleggen.'

Tepper denkt dat de verkoopgolf in Amerikaanse staatsobligaties (obligatieprijzen dalen als de rentes stijgen) afgelopen is. Volgens hem staan grote buitenlandse kopers uit landen als Japan nu klaar om te kopen.

De rente zal in de komende maanden stabiliseren. David Tepper Hefboomfondsmanager

Verder wint de beurs nadat het stimuluspakket van 1.900 miljard dollar van de Amerikaanse president Joe Biden door het Amerikaanse Congres is geloodst.

De Dow Jones wint rond 16.30 uur 1,3 procent.

GameStop

Het aandeel GameStop schiet 14 procent hoger. Dat gebeurt na positief nieuws over de uitbater van gamewinkels. Ryan Cohen, de oprichter van de onlineverkoper van dierenvoeding Chewy, gaat mogelijk de e-commercestrategie van GameStop leiden. Cohen is een activistische aandeelhouder.

GameStop zegt maandag dat het een comité heeft opgericht dat initiatieven gaat bekijken om de transitie van brick-and-mortar (bakstenen winkels) naar e-commerce te maken. De verwachting is dat Cohen dat gaat leiden, omdat hij eerder zei dat van GameStop het 'Amazon van de spelletjeswereld' kan worden gemaakt. Daarmee zouden de Reddit-beleggers die heilig in GameStop geloven hun zin krijgen, want die zijn over het algemeen erg enthousiast over Cohen. Reddit-beleggers geloven zo in GameStop omdat ze denken dat het inderdaad 'het Amazon van de gamewereld' kan worden.

Het aandeel heeft een forse voorsprong genomen op die mooie potentiële toekomst. Het aandeel is sinds begin dit jaar verachtvoudigd. Ook eind vorige maand kreeg het aandeel een koersopstoot toen bleek dat de financiële topman Jim Bell ging vertrekken.

General Electric

General Electric (GE) wint bijna 4 procent. De zakenkrant The Wall Street Journal schrijft dat het Amerikaanse conglomeraat op het punt staat om zijn afdeling vliegtuiglease - Gecas - te verkopen aan de grootste rivaal, het Ierse AerCap.

GE zou zo'n 30 miljard dollar vangen voor het bedrijfsonderdeel. Voor Larry Culp, de CEO van GE, zou de verkoop een belangrijke opsteker zijn. Culp probeert al jaren het conglomeraat te stroomlijnen. Het belangrijkste doelwit is GE Capital, de ondoorzichtige financiële poot die de groep tijdens de financiële crisis van 2008 bijna onderuithaalde.

Athene

Het aandeel Athene schiet 8,2 procent hoger. De (pensioen)verzekeraar wordt overgenomen door het private-equitybedrijf Apollo Global Management. De deal waardeert de groep op 11 miljard dollar.