Onderdelenfabrikant Faurecia stijgt ondanks chipalarm

Een werknemer zeult met een onderdeel in de fabriek van Faurecia in de Noord-Franse stad Méru.

In de automobielsector luidt de ene speler na de andere de alarmbel over de impact van het tekort aan halfgeleiders op de productie. Donderdag was het de beurt aan Faurecia.

Omdat heel wat autofabrieken op lagere toeren draaien of tijdelijk stilliggen, ziet de Franse fabrikant van auto-onderdelen zich verplicht zijn financiële vooruitzichten te verlagen. Hij verwacht dit jaar 'slechts' 15,5 miljard euro omzet te draaien. Tot dusver dacht Faurecia 16,5 miljard euro te halen.

Meteen zal er een weerslag zijn op de winst. Faurecia rekent op een operationele winstmarge tussen 6 en 6,2 procent in plaats van 7 procent. Met zijn 266 industriële vestigingen denkt de groep een nettokasstroom van ongeveer 500 miljoen euro te realiseren. Tot dusver was het streefdoel meer dan 500 miljoen.

Faurecia baseert zich voor zijn neerwaartse herziening op de autoproductieprognose die IHS Markit vorige week publiceerde. Het marktonderzoeksbureau denkt dat in de tweede jaarhelft wereldwijd 34,5 miljoen wagens zullen gebouwd worden. Dat zijn er flink wat minder dan de 39,3 miljoen die eerder werden verwacht.

Vreemd genoeg leed Faurecia op de beurs niet onder de waarschuwing. Het aandeel veerde zelfs 6,7 procent op in Parijs. Beleggers zijn verheugd over de verbeterde visibiliteit in een volatiele omgeving en gerustgesteld door de stevige liquiditeitspositie.

De Franse sectorgenoten Valeo en Plastic Omnium werden meegetrokken en wonnen respectievelijk 8,4 en 3,2 procent.

Hella volgt

Het was wellicht geen toeval dat ook de Duitse toeleveraar Hella gelijktijdig zijn doelstellingen verlaagde. In augustus raakte bekend dat Faurecia een meerderheidsbelang neemt in Hella. Uit de krachtenbundeling zal de op zes na grootste leverancier van auto-onderdelen ter wereld ontstaan. Momenteel staat Faurecia op de tiende plaats.

Het Duitse bedrijf verlaagde zijn omzetverwachting voor het in juni begonnen boekjaar 2021/22 van 6,6 à 6,9 miljard euro tot 6,0 à 6,5 miljard. De gezuiverde ebit-marge zal tussen 5 en 7 procent liggen in plaats van 8 procent. Het aandeel bleef stabiel in Frankfurt.