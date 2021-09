Onderzoek naar marktmisbruik bij Zweedse private-equityreus

De informatie over die transactie zou niet tijdig genoeg zijn meegedeeld aan de beurswaakhond, die daar op 14 september al uitleg over vroeg aan het bedrijf. De verkoop zette ook kwaad bloed bij een aantal langetermijnaandeelhouders van EQT omdat een lock-upafspraak die gemaakt was bij de beursgang in 2019 eenzijdig werd geschonden. Normaal zouden de aandelen nog een jaar achter slot en grendel blijven, waardoor de verkoop de markt verraste.

'Het bedrijf heeft de timing voor het bekendmaken van de insidertransactie correct afgehandeld', zegt EQT-woordvoerder Rickard Buch aan Bloomberg in reactie op het onderzoek. 'Nu is het belangrijk om het proces zijn gang te laten gaan.'

De voorzitter van EQT, Conni Jonsson, zei bij de verkoop dat de herziening van de lock-upstructuur een belangrijke strategische zet was die de liquiditeit van het aandeel zou verbeteren. De verkopers beloofden ook om de helft van de netto-opbrengst te herinvesteren in EQT-fondsen.

Voor EQT vormt het onderzoek een smet op een succesparcours. De Zweedse investeringsmaatschappij heeft een zitje aan de tafel in uiteenlopende bedrijven in alle hoeken van Europa. In België zit ze in het kapitaal van het Roeselaarse milieutechnologiebedrijf Desotec en de Antwerpse chemieverdeler Azelis, die vorige week naar de beurs van Brussel trok. De koers van EQT is sinds de beursgang verzesvoudigd.