Ontex blijft meest geshorte aandeel in Brussel

Een aangekondigde CEO-wissel en druk van de activistische aandeelhouder ENA Capital kunnen het vertrouwen in de luierproducent niet terugbrengen. Shorters blijven Ontex in het vizier nemen.

Niet alleen de shorts worden bij deze tropische temperaturen uit de kast gehaald, ook shorters laten in Brussel opnieuw van zich horen. Na een verbod van twee maanden, ingevoerd door de beurswaakhond FSMA om te sterke beursdalingen onder impuls van het coronavirus af te remmen, is het nemen van shortposities sinds medio mei weer toegestaan.

Sinds er weer een vrije prijsvorming mogelijk is, hebben shortsellers hun weg teruggevonden naar de Brusselse beurs, al zijn ze beduidend minder talrijk. Eind vorig jaar meldde de FSMA nog 30 Brusselse shortposities (de beurswaakhond maakt alleen posities openbaar die gelijk aan of hoger zijn dan 0,5 procent van het uitstaande kapitaal). Acht maanden later is dat slechts de helft (zie tabel).

Door de scherpe coronaklap in maart noteren Brusselse aandelen gemiddeld nog 20 procent onder hun peil op Nieuwjaar. Dat kan de verminderde aanwezigheid van shorters, die uitgaan van een koersdaling in plaats van een stijging, verklaren.

Ontex

Wat is shorten? Wie een aandeel koopt, hoopt dat de koers zal stijgen. Als belegger neem je dan een 'long'-positie in. Bij een 'short'-positie is het net omgekeerd en speculeer je op een daling van de koers. De investeerder doet dat niet met eigen aandelen, maar met aandelen die hij (tegen een vergoeding) heeft geleend. Hij verkoopt die aandelen onmiddellijk in de hoop ze later goedkoper te kunnen terugkopen en daar winst op te boeken.

In december was Ontex het meest geshorte aandeel, gevolgd door Nyrstar, Biocartis, Umicore en IBA. Acht maand later heeft de luierproducent nog altijd de twijfelachtige eer van die eerste plaats. Naast het powerhouse BlackRock houdt ook het New Yorkse hefboomfonds Coltrane een shortpositie in Ontex aan. Samen hebben ze 2,81 procent van het uitstaande kapitaal.

De shorters zien hun gelijk bewezen. Ontex zakte vorige week naar een nieuw diepterecord en zag dit jaar 38 procent aan beurswaarde verdampen. Het bedrijf offerde eind juli zijn CEO Charles Bouaziz op om tegemoet te komen aan de toenemende kritiek van de activistische aandeelhouder ENA Capital. Het hefboomfonds dat 15 procent van Ontex in handen heeft, dringt al sinds februari aan op een grondige schoonmaak om de groei en de winstgevendheid te herstellen en aandeelhouderswaarde te creëren.

De shortsellers verschillen in sterke mate van mening met de beursanalisten, die doorgaans wel een remonte voorspellen. Op Crédit Suisse en Morgan Stanley na geeft geen enkel beurshuis een verkoopadvies voor de luiergroep. Het gros van de analisten hanteert een koop- of zelfs een outperformadvies bij een gemiddeld koersdoel van 12,6 euro.

Biocartis

Biocartis neemt de tweede plaats in de ranglijst over van de zinksmelter Nyrstar, die als beursgenoteerd spookship het nulpunt nadert en dus niet verder kan dalen. De Mechelse medtechspeler ondervindt problemen bij de uitrol van zijn minilabo Idylla in de Verenigde Staten wat de shortposities, die goed zijn voor 2,4 procent van het beurskapitaal, voedt. Maar bij de jongste cijfers bleek Biocartis over een stevige cashvoorraad van 170 miljoen euro te beschikken, wat de noden van voor dit jaar ruim afdekt. Het gemiddelde koersdoel voor Biocartis bedraagt 6,53 euro, ofwel een opwaarts potentieel van 33 procent.

Euronav

Een nieuwkomer in de top 3 is Euronav . De olietankerrederij hangt vaak in de slipstream van de olieprijs die in maart naar een dieptepunt kelderde. Maar die link is niet terecht, bewezen de recordcijfers die het bedrijf vorige week bekendmaakte. Die resulteerden in een opgedreven inkoopprogramma van eigen aandelen. Sindsdien is de druk op het aandeel afgenomen.