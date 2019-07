Onzekerheid over transplantatiemiddel doet Kiadis crashen

Het biotechbedrijf Kiadis verliest een vijfde van zijn beurswaarde. De Europese geneesmiddelendienst EMA wil eerst een wetenschappelijk adviescomité bij elkaar roepen vooraleer een voorlopige toestemming te geven voor het transplantatiemiddel ATIR101. Dat betekent dat het medicijn niet meer dit jaar op de markt kan komen

Het Nederlandse biotechbedrijf Kiadis , dat ook in Brussel noteert, incasseert een nieuwe opdoffer in de ontwikkeling van zijn verstgevorderde medicijn ATIR101, een hulpmiddel op basis van immunotherapie dat de stamceltransplantatie bij leukemiepatiënten vergemakkelijkt. Kiadis probeert al een tijdje een voorlopige goedkeuring voor het middel te krijgen. Eind 2018 was er al eens uitstel, toen de EMA een tweede ronde van 180 vragen stelde over de testresultaten in fase 2. Kiadis heeft die in mei allemaal beantwoord.

Maar in plaats van de voorlopige toelating te geven, roept de EMA in september een wetenschappelijk adviesgroep met externe experten samen om een oordeel te vellen. Volgens Kiadis kan ATIR101 daardoor niet meer tegen eind 2019 op de markt komen zoals gehoopt, maar ten vroegste in 2020.

Fiasco bij MolMed

300.000 Zalmoxis Het middel Zalmoxis, dat 300.000 euro per jaar kostte, blijkt niet te werken en wordt stopgezet.

Een bijkomende ontgoocheling is slecht nieuws van de Italiaanse sectorgenoot MolMed, die werkte aan een vergelijkbaar celtherapiemiddel met de naam Zalmoxis. Dat middel zat al in een vergevorderd fase 3-onderzoek, maar het Italiaanse bedrijf zette de rekrutering van patiënten halverwege stop nadat uit tussentijdse resultaten bij 90 mensen bleek dat Zalmoxis totaal niet hielp. Zalmoxis had al een voorlopige toelating van de EMA en kostte 300.000 euro per patiënt per jaar.

'De tegenvaller bij MolMed toont de complexiteit aan van hulptherapieën bij stamceltransplantaties’, stellen analisten Lenny Van Steenhuyse en Sandra Cauwenberghs van KBC Securities. ‘Wij hebben het gevoel dat de EMA wegens de mislukkingen met Zalmoxis een voorzichtigere houding zal aannemen naar andere thepapieën zoals ATIR101.’ Financieel is de impact van de vertraging wel beperkt. Ze behouden hun koersdoel van 20,5 euro en hun koopadvies.

Ook het beurshuis Jefferies stelt dat het uitstel van ATIR101 amper impact heeft op de waardering. Maar de onzekerheid over de goedkeuring van het middel neemt wel toe, wat op de koers weegt. Jefferies wijst er op dat de EMA vorig jaar 9 wetenschappelijke adviesgroepen bijeenriep voor gloednieuwe producten. Zes daarvan kregen uiteindelijk groen licht. Ook de analisten van Jefferies behouden hun koopadvies, met een koersdoel van 17 euro. Ze wijzen er op dat ATIR nog niet ingevulde noden kan oplossen. In de tweede testfase bleek het voor minder afstotingsverschijnselen te zorgen, waardoor meer donors gevonden kunnen worden, en dat het voor minder complicaties zorgt.

'Verkopen'

NIBC gooit echter de handdoek in de ring. De bank laat de rating zakken van ‘houden’ naar ‘verkopen’. Het koersdoel daalt van 8 naar 5 euro. Analist Dylan van Haaften verlaagt de kans op een goedkeuring van ATIR101 van 90 naar 45 procent. Als het middel toch een toelating krijgt, raamt hij de vertraging op anderhalf jaar.