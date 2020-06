Ook Goldman Sachs geeft toe aan beursrally

De analisten van Goldman Sachs laten hun somberste prognoses varen en springen mee op de kar van de beursrally. Een rally die veraf staat van de economische realiteit, waarschuwt Citigroup.

De opmerkelijke tweespalt tussen de zorgeloze beurs en de grimmige economie heeft Goldman Sachs tot een keuze voor die eerste gedwongen. Het beurshuis laat zijn voorspelling varen dat de Amerikaanse aandelenindex S&P500 zal terugvallen tot 2.400 punten. Dat zou neerkomen op een duik met ruim 20 procent tegenover het niveau boven 3.000 punten.

'Het krachtige beursherstel betekent dat het onwaarschijnlijk is dat ons eerdere koersdoel van 2.400 punten gerealiseerd wordt', erkennen de Goldman Sachs-strategen in een rapport.

3.200 S&P500 Goldman Sachs sluit niet uit dat de S&P500 nog even doorstoomt naar 3.200 punten.

'De monetaire en budgettaire steun beperken het neerwaartse risico tot ruwweg 10 procent', schrijven ze. Concreet betekent dat een terugval tot zo'n 2.750 punten in het slechtste scenario. Neerwaartse druk - door negatieve ontwikkelingen in de economie, bedrijfswinsten, handel of geopolitiek - blijft waarschijnlijker dan verdere beurswinsten, maar Goldman Sachs sluit niet uit dat de Amerikaanse beurs nog even doorstoomt naar 3.200 punten. De prognose voor het jaareinde is een S&P500 op 3.000 punten, ongeveer het huidige niveau dus.

Arbeidsmarkt

In een apart rapport merkt Goldman Sachs op dat de Amerikaanse arbeidsmarkt tekenen van herstel toont. Terwijl het beurshuis eerder uitging van een piek in de werkloosheidsgraad van 25 procent in juni, gelooft het nu dat de piek vorige maand was met een werkloosheidsgraad van 22 procent. De tewerkstelling zou in de tweede jaarhelft vrij snel verbeteren omdat de meeste afdankingen tijdelijk waren.

Ook Citigroup heeft oog voor de straffe beursremonte, die in scherp contrast staat met de nooit geziene economische crisis. Ze koppelen er een dwingend advies aan voor hun bedrijfsklanten: profiteer van de gunstige koersen om nu zo veel mogelijk geld op te halen. 'We vertellen elke klant indien mogelijk een beroep te doen op de markten, want de prijzen zullen niet beter worden', zegt Manolo Falco, co-hoofd van de zakenbank van Citigroup, aan Financial Times. Volgens hem lopen de markten 'ver voor op de realiteit', die veel grimmiger is dan velen geloven, zegt Falco.

Gezondheidssituatie

Het beursoptimisme is mee te danken aan de geleidelijke heropening van de economie wereldwijd nu de besmettingscijfers en het aantal coronadoden gunstig evolueren. Tabellen met zulke coronagerelateerde cijfers vormen een belangrijke leidraad voor beleggers en beurshuizen, maakt JPMorgan duidelijk in een rapport. Het beurshuis wijst op het 'feit' dat sinds het afbouwen van de quarantainemaatregelen de gezondheidssituatie niet verslechterd is.

JPMorgan signaleert ook een opvallende shift in het debat van recessie en besmetting naar therapieƫn en vaccins voor het coronavirus. De toegenomen nieuwsflow over dat laatste ondersteunt de beurs, al neemt JPMorgan zelf wat gas terug na het forse beursherstel en wil het graag de politieke risico's zien verminderen.

Intussen cirkelen activistische fondsen en private-equityspelers rond bedrijven waarvan de koersen gezakt zijn. Dat creƫert overnamedoelwitten en de mogelijkheid tot consolidatie. Maandag sloegen drie private-equitygroepen een slag met de overname van het Spaanse beursgenoteerde telecombedrijf Masmovil Ibericom.