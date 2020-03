Ook Wall Street kan zich niet laven aan Trumps speech

Het cruiseschip Grand Pirncess van Princess Cruises in de haven van Oakland.

De Amerikaanse beurzen zakken donderdag dieper weg. De schokmaatregel van president Trump om vliegtuigreizen vanuit Europa een maand lang te verbieden maakt beleggers nog angstiger.

Met een toespraak vanuit het Oval Office probeerde Trump woensdagavond de gemoederen te bedaren. Vanaf vrijdag worden in de Verenigde Staten geen mensen meer toegelaten die 14 dagen voor hun reis in een van de 26 Europese Schengenlanden waren. Trump wil zo vermijden dat nog met corona besmette Europeanen zijn land binnenkomen. Daarnaast lanceerde hij een miljardenpakket om de economische gevolgen van de epidemie in te dijken.

De reactie van de markten is echter allesbehalve positief. Beleggers die al vreesden voor een wereldwijde recessie als gevolg van de pandemie en alle maatregelen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden nog meer bevreesd. Ze drukken ook in de VS massaal op de verkoopknop.

De S&P500 stond na minder dan 10 minuten meer dan 7 procent lager, waarna handelsremmers in werking traden en de handel een kwartier werd stilgelegd.

Omstreeks 16.45 uur verliest de Dow Jones 8,7 procent en de S&P500 7,8 procent. De Nasdaq Composite noteert met een verlies van 7 procent. De S&P500 en de Nasdaq zijn daarmee helemaal in een berenmarkt terechtgekomen: ze noteren meer dan 24 procent lager dan de intraday records die in februari werden bereikt.

Binnen de S&P500 kleuren alle segmenten dieprood. De grootste klappen zijn echter voor de energiewaarden, de financials en industriƫle bedrijven. Oliebedrijven kreunen onder de lage olieprijs. Die zakt in New York met nog eens 4,5 procent en staat op het laagste peil in vier jaar.

Princess Cruises

Het Amerikaanse vliegverbod vanuit Europa weegt zwaar op de luchtvaartaandelen. Southwest Airlines dondert 14,1 procent lager. Vliegtuigbouwer Boeing ging woensdag al 18 procent onderuit en duikt nog eens 11,6 procent dieper. Boeing beleeft daarmee zijn slechtste tweedaagse ooit.

Tot de grootste verliezers behoren de cruisemaatschappijen. Door het coronavirus belanden zij in een nooit geziene crisis. Door het vliegverbod dreigen zij nu ook zonder Europese klanten te vallen.

Princess Cruises, een onderdeel van Carnival Corp, heeft besloten om alle cruises gedurende twee maanden op te schorten wegens de uitbraak van het coronavirus. Princess baat 18 cruiseschepen uit. Twee daarvan kregen van dichtbij te maken met Covid-19.

De Grand Princess mocht vorige week de baai van San Francisco niet binnenvaren. Het schip kwam terug van Hawaii en de overheden hadden vernomen dat aan boord een aantal passagiers en bemanningsleden griepachtige symptomen vertoonden. Deelnemers aan een eerdere cruise naar Mexico met hetzelfde schip hadden bovendien positief getest op het coronavirus.

Een ander schip van de cruisemaatschappij, Diamond Princess, had op een bepaald ogenblik het hoogste aantal besmettingen buiten China. Het vaartuig moest voor de kust van Japan in quarantaine gaan. Aan boord raakten circa 700 mensen besmet, van wie er zes overleden.