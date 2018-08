Ook obligatiemarkt bezorgd over Nyrstar

Niet alleen het aandeel Nyrstar maar ook de obligaties van de zinkgroep zijn de jongste dagen sterk in waarde gedaald.

De koers van de Nyrstar-obligatie met vervaldag 15 maart 2024 is sinds de publicatie van het horrorrapport van ABN AMRO, woensdagochtend, gedaald van 90,6 naar 87,5 procent van de nominale waarde. Daardoor steeg het rendement van die obligatie van 9,07 naar 9,85 procent. De obligatie met vervaldag 15 september 2019 houdt beter stand. De koers daalde van 102,1 naar 101,1 procent en het rendement steeg van 6,42 naar 7,34 procent.

ABN AMRO verlaagde zijn koersdoel voor het aandeel Nyrstar van 4 naar 1 euro. De bank zegt dat de schuld hoger is dan de zinkgroep aangeeft. De sterke daling van de obligaties en het aandeel heeft het herstel dat volgde op de halfjaarcijfers grotendeels ongedaan gemaakt. Nyrstar kondigde toen aan 'opportunistisch' de obligatie met vervaldag in 2019 in te kopen.

Belangrijkste zorg

'De obligatiekoersen lopen parallel met de koers van het aandeel', zegt Stijn Demeester', analist bij ING. 'De schuldenberg is de belangrijkste zorg van de beleggers. Nyrstar moet in september 2019 een obligatie van 350 miljoen euro herfinancieren. Een rentestijging is dan geen goed nieuws, maar september 2019 is nog veraf.'

De obligatiemarkt verwacht voorlopig geen faillissement van Nyrstar, zegt een obligatiespecialist die anoniem wil blijven. 'Mocht dat wel het geval zijn, dan zouden de obligaties met een korte restlooptijd meer dalen dan de obligaties met een langere restlooptijd.'