Oostenrijkse activist Klaus Röhrig versterkt positie in Agfa-Gevaert

De Oostenrijkse activist Klaus Röhrig heeft zijn belang in Agfa-Gevaert de voorbije dagen met 1,26 procent uitgebreid.

Klaus Röhrig heeft sinds 11 maart voor 6,94 miljoen euro aandelen Agfa-Gevaert bijgekocht. Dat blijkt uit insidermeldingen bij de beurswaakhond FSMA. Röhrig kocht via zijn investeringsfonds AOC Technology 2,16 miljoen aandelen en betaalde daar tussen 3,01 en 3,35 euro voor. Hij vergroot zijn belang in de beeldvormingsgroep uit Mortsel met 1,26 tot 14,68 procent.

AOC - voluit Active Ownership Capital - is een activistisch investeringsfonds dat operationele en strategische veranderingen probeert door te voeren bij bedrijven waarin het investeert, om meerwaarde te creëren voor de aandeelhouders. In tegenstelling tot veel andere activistische investeerders blijft AOC voor de lange termijn in het kapitaal van de bedrijven zitten.