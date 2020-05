Opheffing shortverbod treft Bel20

Nu er weer een vrije prijsvorming mogelijk is vallen meerdere Brusselse aandelen ten prooi aan shortsellers. Het betreft onder meer Umicore, Solvay en Colruyt.

Daags na de opheffing van het verbod , bouwen beleggers hun shortposities weer op. Dat laat zich voelen in de Bel20 die achterblijft op andere Europese indexen. De graadmeter staat een uur na opening van de handel op 1 procent verlies.

Een voor de hand liggend slachtoffer is Colruyt . De distributiegroep, die dankzij de Covid-crisis meer dan een vijfde in beurswaarde aandikte, wordt opgepikt door shorters en krijgt daardoor een koersdaling van 5 procent te slikken. Jefferies waarschuwde dat Colruyt sterk ten prooi zou vallen eens het verbod zou worden opgeheven. Het beurshuis identificeerde Colruyt als één van de de 25 meest kwetsbare aandelen in Europa.