Oplopend aantal besmettingen zet Wall Street op pauze

Ook in New York bepaalt het coronavirus het sentiment. Vrees voor een tweede golf jaagt beleggers naar de zijlijn. Cruiserederijen en luchtvaartmaatschappijen zijn opnieuw de kop van Jut.

Eens te meer wegen beleggers twee zaken tegen elkaar af: de sterkte van het economisch herstel en het toenemend aantal besmettingen met het coronavirus. In de Verenigde Staten zijn er hier en daar opflakkeringen, maar in Latijns-Amerika woedt de pandemie in alle hevigheid en is de toestand ronduit dramatisch.

Zondag noteerde de Wereldgezondheidsorganisatie het grootste aantal nieuwe besmettingen sinds de uitbraak van het virus. Beleggers gaan er echter van uit dat politici de heropening van de economie zullen voortzetten en vertraging te allen prijze zullen vermijden. De risico-appetijt wordt bovendien aangewakkerd door de gigantische steunprogramma’s van overheden en centrale banken.

Omstreeks 16.40 uur noteert de Dow Jones 0,1 procent hoger. De S&P500, die vorige week bijna 2 procent won, wint eveneens 0,1 procent. De Nasdaq Composite staat 0,4 procent in de plus.

Woekerrente

De grootste dalers moeten we weer in de toeristische sector zoeken. Na Norwegian Cruise Line (-6,6%) vorige week kondigde nu ook Carnival (-4,5%) aan dat het tot 30 september geen cruises gaat uitvoeren in Noord-Amerika. Het is al de derde keer dat de cruisemaatschappij de vaaronderbreking, die op 13 maart inging wegens corona, verlengt.

American Airlines vliegt 5,8 procent lager. De luchtvaartmaatschappij geeft tegen een woekerrente van circa 10 procent twee obligatieleningen uit die samen 2 miljard dollar opbrengen. Met het geld wil American Airlines zijn liquiditeitspositie versterken. Als onderpand voor de leningen gebruikt de maatschappij slots, gates en routes in de hele wereld.

De nieuwe schulden maken deel uit van een financieringspakket in totaal 3,5 miljard dollar. De rest van het geld komt van een aandelenuitgifte ter waarde van 750 miljoen dollar en ‘senior convertible notes’ voor een gelijkaardig bedrag.

Tyson Foods

Een sector waar veelvuldig nieuwe uitbraken van corona worden vastgesteld is vleesverwerking. De hygiëne laat er soms te wensen over en de werknemers verblijven vaak in weinig benijdenswaardige omstandigheden en dicht op elkaar. China verbood zondag de invoer van gevogelte dat afkomstig is uit een Amerikaanse fabriek van Tyson Foods . In de vestiging was er recent een cluster van Covid-19-besmettingen, gaf Tyson intussen toe. Volgens Amerikaanse media gaat het om een fabriek in Springdale, Arkansas. Het aandeel Tyson Foods zakt 2,8 procent.