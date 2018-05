Opluchtingsrally in New York

De Amerikaanse beurzen gaan gezwind hoger nadat de VS en China voor hun handelsdispuut op de pauzeknop drukten. Fusie- en overnamenieuws zorgt voor extra schwung.

De VS en China bereikten in het weekend een akkoord dat een basis vormt om handelsonevenwichten in de toekomst op te lossen. China belooft in de toekomst ‘significant meer ‘goederen te kopen van de VS. Dankzij die vooruitgang komen er voorlopig geen importtarieven op Chinese goederen en verklaarde minister van Financiën Steven Mnuchin op de pauzeknop te drukken in de dreigende handelsoorlog.

Het lijkt dus de goede kant op te gaan met de Amerikaans-Chinese handelsbetrekkingen en beleggers zijn duidelijk opgelucht. De Dow Jones stijgt rond 16.50 uur met 1,5 procent tot 25.081punten. Voor het eerst in twee maanden rondt de index weer de kaap van 25.000 punten. De S&P500-index wint 0,9 procent en de Nasdaq Composite 1 procent.

De winsten bestrijken een breed veld. Onder meer technologie, industriële bedrijven, financials en consumentgerichte ondernemingen zitten in de lift. De sterkste klim is voor de technologiesector. China is een cruciale groeimarkt voor Apple , dat 1,2 procent aantrekt en de S&P500 en de Nasdaq een flinke duw in de rug geeft. In de industriële sector vliegt Boeing 3,7 procent hoger. De Amerikaanse vliegtuigbouwer verkoopt ongeveer een kwart van zijn burgertoestellen aan Chinese klanten.