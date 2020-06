Opmars Democraat Biden beroert Amerikaanse beurs

In de schaduw van het nieuws over het heropflakkerende coronavirus in de VS is Joe Biden bezig aan een spectaculaire opmars. Volgens meerdere invloedrijke peilingen is de Democraat momenteel de grote favoriet om in november de Republikein Donald Trump te kloppen in de presidentsverkiezingen. Niet toevallig speelt het coronavirus daarin een rol. Het Witte Huis wordt een inadequate aanpak verweten, terwijl het virus de gezondheidszorg - bij uitstek een Democratisch thema - stevig op de kaart zet. Zelfs een heuse ‘blauwe golf’, waarbij ook de Senaat een Democratische meerderheid krijgt, is niet langer uitgesloten.