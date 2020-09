Optiewalvis Softbank botst op scepsis van beleggers

Softbank-oprichter Masayoshi Son showt weer zijn onvoorspelbaarheid door massaal met opties te speculeren op Amerikaanse techbedrijven. Nerveuze beleggers duwden het Japanse aandeel ruim 7 procent lager.

Is Softbank-oprichter en CEO Masayoshi Son de Japanse Warren Buffett of een onvoorspelbare gokker? Die vraag stellen beleggers zich opnieuw na de jongste onverwachte uitstap van de 63-jarige Son. Het nieuws vorige vrijdag dat het Japanse Softbank voor miljarden dollars opties heeft gekocht om te speculeren op een verdere stijging van techaandelen als Amazon, Microsoft, Netflix en Tesla werd niet al te best onthaald op de beurs van Tokio. Het aandeel Softbank dook maandag 7,2 procent lager, goed voor een verlies van 8,9 miljard dollar aan beurswaarde.

Met zijn agressieve gok op genoteerde techbedrijven begint Softbank, dat belangen heeft in onder meer telecombedrijven en een reeks start-ups, zich volgens sommige beleggers steeds meer als een hedgefonds te gedragen.

Het conglomeraat lijkt ook de ‘Robinhoods’ achterna te hollen. Die nieuwe generatie Amerikaanse retailbeleggers gebruikt de gelijknamige gratis beursapp om de verveling van de coronalockdown te verdrijven door enthousiast op aandelen zoals Tesla te springen. Ook zij hebben optiecontracten ontdekt, die het recht geven een bepaald aandeel te kopen (call) of te verkopen (put) tegen een vooraf vastgelegde prijs. Dat creëert een hefboom, omdat tegenover de relatief beperkte premie die de belegger voor de calloptie betaalt een mogelijk grote winst staat als het aandeel ver boven de vastgelegde uitoefenprijs uitstijgt.

Beursrally

De recente explosie in het volume callopties op Amerikaanse techaandelen heeft volgens waarnemers de verbazingwekkende beursrally gevoed. Er ontstaat een zelfversterkend mechanisme waarbij de verkoper van de calloptie - die uiteindelijk het aandeel moet leveren - het achterliggende aandeel koopt om zich in te dekken tegen een verdere stijging van het aandeel.

De optiehonger van Softbank en Robinhood-beleggers is een populaire verklaring voor het feit dat de technologiebeurs Nasdaq donderdag op een winst van 70 procent tegenover de bodem van maart stond. Intussen is een barst in dat verhaal gekomen: donderdag en vrijdag gingen techaandelen in de uitverkoop. Maandag was de Amerikaanse beurs gesloten, maar de futures wezen op verder verlies.

Voorlopig staat Softbank op winst met zijn optieavontuur. Het spendeerde de voorbije maanden 4 miljard dollar aan optiepremies, een positie die volgens de zakenkrant Financial Times momenteel een papieren winst van 4 miljard dollar oplevert. Naarmate techaandelen verder onder druk komen, kan die winst natuurlijk nog slinken.

Ontstemd

Ondanks die papieren winst reageren beleggers in Softbank ontstemd, leert de stevige koersdaling. De vrees leeft dat de voortvarende Son zich andermaal op onbekend terrein waagt, met het risico op forse verliezen.

Vorig boekjaar - dat eind maart eindigde - incasseerde Softbank een monsterverlies van 9 miljard dollar. De hoofdschuldige was het Vision Fund van 100 miljard dollar waarmee Softbank investeert in techstart-ups als de taxi-app Uber en de coworkaanbieder WeWork. Op die laatste investering moest het fonds een gigantische afwaardering boeken, terwijl de coronapandemie aandelen als Uber onder druk zette. De reputatie van Son - die eerder furore had gemaakt door een vroege investering van 20 miljoen dollar in het e-commercebedrijf Alibaba om te buigen in een miljardenwinst - kreeg een stevige knauw.

Terwijl het aandeel Softbank in maart wegzakte, kwam Son met een nieuw plan op de proppen. Het conglomeraat zou voor 41 miljard dollar activa verkopen en dat geld gebruiken voor de inkoop van eigen aandelen en het afbouwen van zijn schuldenberg. Son leek daarmee te luisteren naar de wensen van aandeelhoudersactivisten als Elliott Management. Hij verkocht een deel van zijn succesvol Japans telecombedrijf Softbank Corp en verpatste de Amerikaanse sectorgenoot Sprint, waarvan hij geen succes wist te maken, aan T-Mobile. Met de opbrengst kocht hij eigen aandelen in, maar hij stopte vroegtijdig toen de koers van Softbank fluks bleek te herstellen van zijn dip in maart.

Go go go

Son is een speculant, niet de visionair voor wie iedereen hem aanziet. Amir Anvarzadeh ‘Marktstrateeg in Singapore die Softbank opvolgt

In augustus volgde een nieuwe twist toen Softbank de oprichting van een divisie onthulde die zou focussen op liquide, genoteerde aandelen en daarbij tactieken van hedgefondsen zou gebruiken. Een onderdeel van die divisie is een fonds dat 555 miljoen dollar beheert, waarvan een derde komt van Son zelf. Die 555 is geen lukraak getal: in het Japans klinkt dat als ‘go go go’. Son is niet vies van een kwinkslag meer of minder. Hij zou trouwens persoonlijk de optietrading leiden.