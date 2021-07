Optimisme keert terug op Wall Street

Voor de eerste keer in een week stijgt de Amerikaanse tienjaarsrente nog eens, en dat richting 1,34 procent. Dat gebeurt in tandem met de heropleving van de aandelen op vrijdag. Wall Street kleurt overtuigend groen om 17 uur Belgische tijd met een stijging van liefst 1,2 procent voor de Dow Jones. De Nasdaq stijgt 0,4 procent, de S&P-500 gaat er 0,8 procent op vooruit.

Winnaars

Bij de winnaars van het teruggekeerde optimisme zitten bekende gezichten. Het zijn de namen van de verliezers tijdens de afgelopen dagen, toen bezorgdheid over de oprukkende deltavariant van het virus twijfel creëerde over het economische herstel. Zo veren de toerismeaandelen en de banken weer op.

Nieuwe jeans

De toename in verkoop is grotendeels te danken aan een shift in stijl die Levi Strauss zelf gepionierd heeft. Lossere, wijdere jeans zijn nu helemaal de mode, en mensen hebben dus nieuwe jeansbroeken nodig. Levi Strauss merkt dit ook aan de grotere maten die mensen kochten over het afgelopen jaar.

China

Intussen lijken de spanningen tussen China en de VS niet te minderen. Nadat Peking uithaalde naar Chinese techbedrijven die in New York noteren, reageert de VS met het blacklisten van 14 Chinese bedrijven voor mensenrechtenschendingen. Ook voert het een ban in op tomaten, katoen en onderdelen voor zonnepanelen uit de veelbesproken Xinjiang-regio, waar Oeigoeren opgesloten worden in heropvoedingskampen.