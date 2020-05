Optimisme over vaccin geeft Moderna vleugels

Moderna testte in een fase 1-onderzoek zijn experimenteel vaccin op een beperkte groep van 45 vrijwilligers. Het was vooral de bedoeling na te gaan of het middel veilig was en geen grote bijwerkingen had die alarmbellen deden afgaan. Meteen bleek echter dat het vaccin ook werkzaam was en een immuunreactie ontlokte: bij acht deelnemers die de volledige cyclus hebben doorlopen werden antilichamen tegen het coronavirus aangetroffen.