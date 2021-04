Orange Belgium boekt meer winst dan verwacht

De telecomoperator Orange Belgium kwam woensdag met cijfers over het eerste kwartaal. De omzet zakte met 1 procent naar 330,4 miljoen euro, iets slechter dan de analistenprognose van 331,9 miljoen. De brutobedrijfswinst steeg met 12,8 procent naar 70,1 miljoen euro. Dat was een stuk beter dan de consensusverwachting van 64,4 miljoen.

De GO-abonnementen (de opvolgers van dierenformules als kolibrie en arend) zijn in trek. In de eerste drie maanden van het jaar steeg het aantal gebruikers met 23.000 naar 2,7 miljoen. Daarnaast klom het aantal kabelaars met 23.000, waarbij een derde van de nieuwe klanten een Love Duo-abonnement nam. 'De trend van de afgelopen kwartalen zet zich voort', zegt de telecomgroep. Met Love Duo speelt het bedrijf in op de consumententrend om geen digitale tv of vaste telefonie meer te nemen.