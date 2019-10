Oranje leeuw boven de lat

ING weet de analistenverwachtingen te kloppen. Telenet verhoogt de omzetprognose.

Tegen 12.30 uur gaan de Europese beurzen gemiddeld 0,3 procent lager door negatief handelsnieuws. De Chinese overheid zou twijfels hebben over de haalbaarheid van de handelsdeal met de VS.

De Bel20 daalt 0,6 procent.

ING

ING , de Nederlandse bank met het oranje leeuwtje als logo, wist met zijn kwartaalresultaten de verwachtingen te kloppen. De onderliggende winst voor belasting kwam uit op 1,9 miljard dollar. Dat was iets beter dan wat analisten hadden verwacht. Ook de nettowinst van 1,34 miljard euro was iets hoger dan waar beurskenners op rekenden.

De bank zag de nettorentemarge kwartaal op kwartaal stijgen van 1,52 procent naar 1,54 procent. De netto rente-inkomsten kwamen uit op 3,53 miljard.

Analist Kalamboussis is positief verrast door de sterke kwartaalcijfers en de vooruitzichten van de bank. 'De bank verwacht dat de netto rente-inkomsten op de korte termijn gelijk blijven. Dat is goed in een klimaat van sterk dalende rentes. De bank bevestigt ook dat het de inkomsten uit vergoedingen en commissies de komende jaren met 5 tot 10 procent ziet stijgen. Dat komt door een hogere verkoop van hypotheken, verzekeringen en beleggingsdiensten aan particuliere klanten. De groeivoet van 5 tot 10 procent is hoog gezien de lage groei in Europa.'

Kalamboussis denkt dat de dalende verwachtingen van analisten nu een bodem hebben bereikt. 'Na de resultaten van het tweede kwartaal zeiden we al dat de winstverwachtingen zouden dalen. Dat is ook gebeurd, maar we denken dat de bodem bereikt is.'

De analist verhoogt het advies van 'opbouwen' naar 'kopen' en behoudt zijn koersdoel van 13 euro.

Beleggers zijn niet overtuigd van de cijfers want het aandeel trappelt ter plaatse.

Telenet

Telenet trekt 63,2 miljoen euro uit voor de betaling van een interim-dividend. Dat komt neer op 0,57 euro per aandeel, analisten gingen uit van 0,50 euro. De aandeelhouders krijgen het bedrag op 9 december op hun rekening gestort. Volgend jaar in mei volgt het slotdividend over het boekjaar 2019.

Hoeveel dat wordt, is nog onduidelijk. De telecomspeler geeft evenwel enkele richtlijnen mee. Zo zal 50 tot 70 procent van de aangepaste vrije kasstroom in de vorm van dividenden worden uitgekeerd. Als de evolutie van de schuldgraad het toelaat, kan ook het restant van de vrije aangepaste kasstroom dienen voor onder andere dividenden of de inkoop van eigen aandelen. Voorts heeft Telenet beslist 1,2 miljoen eigen aandelen te vernietigen.

Verder trekt de onderneming de omzetprognose op. Het bedrijf verwacht nu een daling van 2 procent. Eerder mikte het op een krimp van 2,5 procent. De andere financiële prognoses voor het volledige boekjaar blijven onveranderd.

De omzet daalde met 2 procent tot 1,9 miljard euro en de brutobedrijfswinst kromp met 1,1 procent naar 0,36 miljard euro. Beiden waren boven de verwachtingen van analisten.

Het aandeel wint donderdag 2,8 procent. ING-analist David Vagman had een dergelijke respons niet verwacht. 'Ik dacht dat de markt negatief zou reageren. Dit omdat de vrije kasstroom 40 procent lager was dan de verwachting op basis van de consensus. Daarnaast zien we nog steeds zwakte bij internet en televisie.'

Greenyard

Het aandeel Greenyard schiet vandaag nog eens 17 procent hoger. Daarmee staat het aandeel op het hoogste peil sinds begin januari.