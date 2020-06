Oude economie voert beursherstel aan

Een extra rondje stimulus zet een turbo op het wereldwijde beursherstel. Nasdaq flirt opnieuw met de grens van 10.000 punten. Al is het vooral de 'oude economie' die het herstel aanvoert.

Het wereldwijde stimulusopbod bezorgt de aandelenbeurzen dinsdag een nieuwe topdag. De Europese beurzen noteren met winsten van gemiddeld 3,5 procent. De Bel20 is aanvoerder in het Europese peleton en ziet zijn winst in de namiddag nog stevig oplopen naar 4,3 procent. De Brusselse sterindex kent zijn beste beursdag sinds 26 mei. Conjuctuurgevoelige aandelen voeren de boventoon. Staaldraadproducent Bekaert en inoxproducent Aperam winnen tot 8 procent. Solvay kent met een koerswinst van 6,3 procent zijn beste beursdag in drie maanden.

Op Wall Street brak de Nasdaq 100 , de index met de 100 meest verhandelde bedrijven op de technologiebeurs, kort na de openingsbel opnieuw door de grens van 10.000 punten nadat het dat recordpeil vorige woensdag moest lossen toen de angst voor een tweede besmettingsgolf in de hoofden van beleggers kroop. De bredere Nasdaq Composite flirt opnieuw met dat mytische niveau dat op 9 juni voor het eerst bereikt werd.

De VS en Japan kondigden maandag bijkomende stimuleringsmaatregelen aan om de economische activiteit te ondersteunen. Ook de ECB zou luidens een directielid verdere versoepeling in de weegschaal leggen. De beurzen krijgen dinsdag een extra duwtje in de rug door berichten dat de Amerikaanse regering grootschalige investeringen in infrastructuur overweegt. Het pakket zou een omvang van 1.000 miljard dollar hebben.