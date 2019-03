Overnamebod op Global Graphics mislukt

De kandidaat-overnemer bezit nu 50,1 procent van Global Graphics . Net voor hij voor het eerst zijn bod van 4,25 euro uitsprak begin oktober was dat nog een dikke 28, verspreid over twee holdings.

Volgens de Britse overnamewet moest hij aan 90 procent geraken om de rest van de aandeelhouders te mogen uitroken. Maar omdat Global maar een beursdwerg van 50 miljoen euro is was er niet veel kapitaal nodig om dat tegen te houden.

En dat is precies wat er gebeurde. Een groepje tegenstanders die het bod te laag vonden sprak samen af om niet in te gaan op het bod. Sommige investeerders met de diepste zakken en de grootste overtuiging kochten zelfs grote brokken aandelen bij terwijl het bod liep. Ook Van der Schueren deed dat tijdens de biedperiode, tegen de prijs die hij sowieso ging bieden. Als hij dat niet had gedaan, of als het management van Global niet integraal had deelgenomen aan het bod, zou hij nu de cruciale grens van 50 procent niet hebben bereikt.