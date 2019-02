Overnamestrijd Global Graphics gaat richting verlengingen

Drie weken voor het bod op het grafische bedrijf Global Graphics afloopt is al zo goed als zeker dat het niet tot een uitrookbod zal komen. Meer dan 10 procent van het aandeelhouderschap wil zijn stukken niet afgeven tegen de huidige biedprijs.

Om Global Graphics van de beurs te krijgen moet kandidaat-overnemer Guido Van der Schueren 90 procent van alle aandelen in handen krijgen. Dan mag hij volgens de Britse vennootschapswetgeving - Global is gevestigd in Cambridge - de laatste aandelen opeisen zelfs als de eigenaars ervan niet willen verkopen.

De tegenstand is alvast groot genoeg om het huidige overnamebod te laten mislukken. Dat blijkt uit een transparantiemededeling van dinsdagavond. Het belang van het West-Vlaamse koppel Hubert Sigiez en Christel Lootens is boven 5 procent gestegen. Sigiez vertelde in november al aan De Tijd dat ze aandelen bijkochten om het bod tegen te houden. Sindsdien bleven ze kopen, tegen een koers die de biedprijs van 4,25 euro benadert. Al die stukken hebben ze voor niets gekocht als ze toch zouden besluiten te cashen via het lopende bod, aan een identieke prijs.

10 procent tegenstand

Daarbij komt dat een groepje aandeelhouders dat samen 5 procent van Global vertegenwoordigt, vorige week een aandeelhoudersvergadering probeerde af te dwingen. Sigiez en Lootens hebben die aanvraag niet mee ondertekend, laten de opstandige aandeelhouders weten. Dat zij het bod niet genegen zijn lijdt weinig twijfel. Op die vergadering willen ze Van der Schueren, die niet alleen hoofdaandeelhouder maar ook voorzitter is, uit zijn ambt zetten. De spreekbuis van die groep is de West-Vlaming Bart Goemaere, die van zijn bedoelingen trouwens geen geheim maakt. Geadviseerd door advocaten probeert hij via gerechtelijke weg, en via de Belgische beurswaakhond FSMA, het aandeel op de beurs te houden of een hoger bod af te dwingen. Het hoofdargument is dat Global voor een groeispurt staat en nu veel te goedkoop wordt opgepikt.

Hoe groot de tegenstand precies is zal blijken na 24 februari. Op die dag loopt het bod af en weten we hoe veel aandelen Van der Schueren in handen kreeg, en hoe groot de tegenstand is. Typisch voor een bod op kleine aandelen is dat grote beleggers zoals fondsenbeheerders cashen louter omdat grote posities verkocht krijgen anders onmogelijk is. Het huidige bod is onvoorwaardelijk: wie zijn stukken aanbiedt krijgt sowieso 4,25 euro begin maart. Ook kleine beleggers hebben een reden: wie af wil van een minuscule positie betaalt geen beurstaks en geen transactiekosten door te verkopen via een overnamebod.

Van der Schueren biedt een prijs waar het aandeel onder zakte in februari 2008. Iedereen die later kocht staat op winst. Anderzijds zijn er waarschijnlijk ook aandeelhouders die niet eens op de hoogte zijn dat er een bod loopt. Daarvoor dient het uitrookbod. Maar nu zo goed als vaststaat dat de tegenstand groot genoeg is, zal het lijken alsof zij niet akkoord gaan.