Overtreft Microsoft weer de verwachtingen?

Dinsdagavond komt Microsoft met cijfers over het laatste kwartaal van 2020. Analisten rekenen erop dat de omzet van de softwarereus met 9 procent zal groeien, wat ongeveer overeenkomt met de prognose die het bedrijf in oktober gaf. De winst per aandeel zou volgens de consensus met iets minder dan 9 procent klimmen tot 1,64 dollar en ook dat cijfer komt overeen met de verwachting van de onderneming zelf.

Maar wees niet verbaasd als Microsoft dinsdag boven verwachting scoort. Het bedrijf staat erom bekend initieel weinig te beloven in de prognoses om vervolgens de markt positief te verrassen. De laatste keer dat het bedrijf niet boven de consensusverwachting scoorde was begin 2016.

Clouddiensten

De coronapandemie heeft een turbo gezet op de digitalisering van bedrijven nu steeds meer werknemers noodgedwongen thuis moeten werken. Dat zet ook een versnelling op het aantal bedrijven dat zijn gegevens in de cloud opslaat, een digitale opslagplek in plaats van een fysieke plek van de onderneming zelf. 'In een tijdsbestek van twee maanden heeft een digitale transformatie plaatsgevonden die normaal twee jaar kost', zei CEO Satya Nadella daarover in april.