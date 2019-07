Oxurion springt in het oog

Het biotechbedrijf is door de goede resultaten van begin deze maand op de radar van buitenlandse beleggers gekomen.

Het aandeel Oxurion is de laatste weken in trek bij beleggers. Deze maand is het aandeel al met meer dan 30 procent gestegen.

Begin juli bleek uit een persbericht van het biotechbedrijf dat de resultaten van een fase 1-onderzoek met het kandidaat-geneesmiddel THR-149, een middel ter behandeling van diabetisch maculair oedeem (DME), veelbelovend waren.

Het middel werd op 12 patiënten uitgetest en daaruit bleek dat het veilig was en dat het goed werd verdragen. Daarnaast bleek in deze eerste fase al dat het middel effect heeft. Daartoe werd de BCVA (Best Corrected Visual Acuity) gemeten en die verbeterde tot 7,5 letters op dag 14 na een enkele injectie met THR-149 in het oog. Gemiddeld was er na één injectie een BCVA-verbetering van 6,5 letters op dag 90.

Buitenlandse beleggers

Sinds de resultaten begin deze maand is de koers van het aandeel met ongeveer een derde hoger gegaan. Analiste Sandra Cauwenberghs van KBC Securities ziet geen directe aanleiding voor de stijging maar denkt wel dat het te maken heeft met de resultaten van begin juli. 'De koerssprong lijkt een nasleep te zijn op de resultaten van THR-149 voor diabetische oogziekte. Daarnaast zouden beleggers kunnen anticiperen op de nog komende resultaten. Zo komen er binnenkort resultaten van een ander oogmedicijn, THR-317, dat op dit moment in de tweede klinische fase van ontwikkeling zit', zegt de analiste.

Cauwenberghs ziet verder dat ook buitenlandse beleggers het aandeel nu bekijken. 'Door de goede resultaten van begin deze maand is het bedrijf meer in beeld gekomen bij buitenlandse partijen. Die bekendheid kan nog verder toenemen, want Oxurion gaat de komende tijd veel presenteren op medische congressen.'