PREVIEW Ageas: 'Italiaans' extraatje voor de aandeelhouder?

Vertaalt een Italiaanse meerwaarde zich in een royaal dividend voor de aandeelhouders van de verzekeraar?

Woensdag voorbeurs komt Ageas met de resultaten over 2017. Analisten verwachten gemiddeld dat de verzekeraar een nettowinst van 586 miljoen euro of 2,91 euro per aandeel voorlegt, tegenover 127 miljoen een jaar eerder.

Zoals steeds is de resultatenrekening van Ageas een 'hybride'. Nemen we eerst de resultaten van de eigenlijke verzekeraar. Die zou een nettowinst boeken van 927 miljoen euro, een duidelijke verbetering tegenover de 821 miljoen euro een jaar eerder.

Een belangrijke factor bij die verbetering is de Britse tak. Die draaide over boekjaar 2016 op verlies, omdat de Britse overheid slachtoffers van auto-ongevallen plots een veel hogere vergoeding gunde. Dat effect doofde in 2017 uit, omdat Ageas de premies voor autoverzekeringen geleidelijk kon optrekken. De Britse tak zou vorig jaar 34 miljoen nettowinst geboekt hebben, tegenover 56 miljoen verlies een jaar eerder.

Ook in België zouden er duidelijk betere resultaten zijn met een nettowinst van 451 miljoen euro, tegenover 391 miljoen in 2016. Dit mede omdat de terreuraanslagen van 22 maart in 2016 op de cijfers wogen. In Azië, een belangrijke winstmotor én de belangrijkste groeipool van de groep, zou de winst wel terugvallen, van 394 naar 250 miljoen euro. Dit vooral omdat Ageas over 2016 een forse meerwaarde boekte op de verkoop van de dochter in Hongkong.

Het wegvallen van die eenmalige meerwaarde wordt deels gecompenseerd door een nieuwe meerwaarde, dit keer met dank aan de Italiaanse exit. De verkoop van Cargeas kadert in de ambitie van Ageas om te focussen op markten met groeipotentieel; de Italiaanse hoort daar niet toe.

Tweede component van de resultatenrekening is de 'algemene rekening', zeg maar de vergaarbak waar Ageas de erfenis van de geïmplodeerde juridische voorloper Fortis parkeert. In 2016 kleurde de algemene rekening bijna 700 miljoen euro rood, als gevolg van de miljardenschikking met gedupeerde Fortis-beleggers. In 2017 verhoogde Ageas die schikking nog eens met 100 miljoen. Daardoor zal de algemene rekening nog eens 342 miljoen euro rood kleuren.

Dividend

Hamvraag is wat die resultaten betekenen voor het dividend. Ageas streeft er naar 40 à 50 procent van de courante resultaten van de verzekeringstak uit te keren. Over boekjaar 2017 was er bruto 1,70 euro 'regulier' dividend, plus 40 cent om de meerwaarde van de Hongkongse exit door te sluizen naar de aandeelhouder. In totaal 2,10 euro bruto dus.