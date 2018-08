PREVIEW CFE – Stevige groei verwacht

Analisten gaan er van uit dat de Brusselse bouwgroep CFE vrijdagmorgen over het eerste halfjaar goede resultaten zal voorleggen.

Gemiddeld rekenen ze op een omzetgroei van 15,5 procent tot 1,68 miljard euro. De nettowinst zou met dik 16 procent stijgen tot 79 miljoen euro.

Volgens Luuk van Beek van Degroof Petercam zal de groei volledig te danken zijn aan DEME, het bagger- en milieuconcern dat voor 100 procent in handen is van CFE. DEME profiteert van een gemakkelijke vergelijkingsbasis vermits de activiteit in het jaar 2017 maar langzaam op gang kwam. DEME is een van de toonaangevende spelers in de aanleg van offshore windmolenparken en pikt dus een aardig graantje mee van de omschakeling naar hernieuwbare energie.

Voor de twee andere takken van de groep, Contracting (bouw) en Real Estate (vastgoedontwikkeling), liggen de zaken net omgekeerd: zij kampen met een moeilijke vergelijkingsbasis en zullen dus lagere cijfers voorleggen.

Zoals steeds bij CFE is het ook uitkijken naar de evolutie van het orderboek. Dat was in het eerste kwartaal met 6 procent gekrompen, als bleef het met 4,55 miljard euro op een hoog peil. Van het orderboek komt bijna driekwart DEME toe. Dat mooie orderboek staat borg voor ‘een gezonde winstontwikkeling’ in de komende jaren, zegt Van Beek. De windmolenparken zullen daarbij een tegengewicht vormen voor de olie- en gassector, die nog maar heel licht aan het opleven is.

De analist houdt nog twee zaken in het oog. Enerzijds het dossier Tsjaad, waar CFE nog 60 miljoen euro te goed heeft voor de bouw van het Grand Hôtel. De groep heeft een financieringsoplossing voorgesteld die de Tsjaadse overheid nu onderzoekt.