PREVIEW Eindelijk kwartaal met winstgroei bij Balta?

Zelfs als de tapijtproducent eindelijk de verwachtingen kan inlossen, blijven de vragen over het bedrijfsmodel.

Traditiegetrouw droogt de stroom resultaten van beursgenoteerd België tijdens de krokusvakantie op van een kolkende stroom tot een kabbelende beek, maar aandeelhouders van Balta zullen morgenvroeg niettemin hun wekker zetten.

Die aandeelhouders zagen sinds de beursgang in juni 2017 - goed anderhalf jaar geleden dus - na een deprimerend lange reeks winstwaarschuwingen drie kwart van hun inleg in rook op gaan.

CEO Tom Debusschere betaalde vorige zomer het gelag. Er is nog geen opvolger. Voorzitter en interim-CEO Cyrille Ragoucy beloofde 'begin 2019' - nu dus - wel een 'strategische en operationele evaluatie' te maken.

Ragoucy beloofde in november bij de derdekwartaalupdate ook dat de brutobedrijfswinst (ebitda) in de tweede jaarhelft boven die van de tweede helft van 2017 zal liggen. Pro memorie: er gaapt zeker bij Balta een grote kloof tussen ebitda en nettoresultaat.

72 Het kamerbrede cijfer 72 miljoen euro. Zoveel moet de brutobedrijfswinst (ebitda) van Balta over 2018 minstens belopen om de eigen prognose in te lossen

Mocht de interim-CEO die prognose inlossen, dan zou er al ruimte zijn voor een opluchtingsrally. Want: dan zou er eindelijk weer winstgroei zijn. Reken even mee: in de tweede helft van 2017 was er 37,8 miljoen euro ebitda, in het derde kwartaal van 2018 bleef de teller op 17,1 miljoen steken. Ergo: Ragoucy legde de lat voor het vierde kwartaal op minstens 20,8 miljoen euro ebitda.

Dat cijfer zou een stijging zijn met 10 procent tegenover de 18,9 miljoen een jaar eerder. Een verademing tegenover de eerste drie kwartalen van 2018, toen de winst in tandem met de krimpende omzet respectievelijk met 34, 29 en 10 procent achteruit kachelde. Over heel 2018 zou de ebitda uitkomen op 72 miljoen, nog altijd een krimp van 17 procent tegenover de 87 miljoen in 2017.

Maar zelfs een gebeurlijke opluchtingsrally kan niet de langetermijnproblemen verhullen. Dat er weer winstgroei zou zijn, zou Balta vooral te danken hebben aan de makkelijke vergelijkingsbasis - de erg zwakke tweede helft van 2017 -, iets minder dure grondstoffenprijzen en de doorgevoerde kostenbesparingen.

Fundamenteel blijft de vaststeling dat Balta midscheeps getroffen wordt door het feit dat steeds meer klanten, particulieren en bedrijven, klassiek kamerbreed tapijt afzweren. De Britten waren de laatsten die nog bij 'tapis-plain' zweerden, maar ook zij opteren nu steeds vaker voor 'harde' en makkelijker te onderhouden vloeren zoals vinyl als laminaat.

Probleem is dat Balta in tegenstelling tot grote rivalen als Mohawk nauwelijks begonnen is aan diversificatie naar andere vloerbedekkingen. En dat de groep daar ook het geld niet voor heeft: eind september beliepen de hoge schulden bijna 4 keer de ebitda, een niveau dat nul marge laat voor overnames.

Een schuldherfinanciering is evenmin een optie, stipt KBC Securities-analist Wim Hoste terecht aan: beleggers eisen op de tweedehandsmarkt 9 procent rendement per jaar om schuldpapier van Balta te kopen, een stuk meer dan de nominale coupon (7,75%) op die tot september 2022 lopende schulden en geen renteniveau waar nieuwe schulden uitgeven aantrekkelijk is.