PREVIEW Euronav: eerste kwartaalwinst van 2018?

Dankzij goede vrachttarieven zal de tankerrederij Euronav donderdag wellicht haar eerste kwartaalwinst van het jaar 2018 kunnen rapporteren, verwachten analisten.

’s Werelds grootste onafhankelijke tankeroperator maakt de resultaten over het vierde kwartaal donderdag voorbeurs bekend. In de namiddag krijgen we meer toelichting tijdens een conference call.

2018 was ook voor Euronav een jaar om snel te vergeten. In de eerste drie kwartalen waren de vrachttarieven voor grote olietankers erg laag en niet kostendekkend, waardoor de rederij over de eerste negen maanden een gecumuleerd verlies van circa 110 miljoen dollar leed.

Het vierde kwartaal was een stuk beter, maar de nettowinst van 10,8 miljoen dollar die analisten volgens Bloomberg gemiddeld verwachten, zal bijlange niet volstaan om het jaar positief te kunnen afsluiten. Als we op een jaarverlies van ongeveer 100 miljoen dollar uitkomen, beleefde Euronav zijn zwakste jaar sinds 2012.

De oorzaak is, we zeiden het al, lage vrachttarieven. Volgens Cédric Duinslaeger van KBC Securities verdiende Euronav met zijn VLCC’s - supertankers van 200.000-320.000 ton waarvan de rederij er tegenwoordig 43 bezit – over heel 2018 slechts 15.500 dollar per dag. Dat terwijl het break even-punt voor een VLCC rond 27.000 dollar ligt.

Het vierde kwartaal was op dat vlak veel beter. De VLCC-tarieven stegen eind november tot meer dan 50.000 dollar om tegen het einde van het jaar zowat te halveren. Duinslaeger rekent op een gemiddelde van 38.000 dollar voor het hele kwartaal. Qua nettowinst zit hij wel onder de consensus met een prognose van amper 2,1 miljoen dollar.

Het herstel van de vrachttarieven is te danken aan diverse factoren: het winterseizoen in het noordelijk halfrond, het actief slopen van oudere olietankers (waardoor er een beter evenwicht was tussen vraag en aanbod), Iraanse tankers die als gevolg van de Amerikaanse tankers inactief werden (en nu voor opslag worden gebruikt) en een hogere OPEC-productie.

Disruptief effect

Het is uitkijken naar de verwachtingen die Euronav in zijn persbericht formuleert. Duinslaeger wijst er op dat de wereldtankervloot in 2019 fors zou kunnen aangroeien. Er varen of liggen momenteel 739 VLCC’s op de wereldzeeën, maar daarnaast zijn 100 nieuwe supertankers besteld waarvan er volgens de huidige planning ongeveer 66 in 2019 in de vaart zullen komen. Onduidelijk is anderzijds hoeveel oudere schepen zullen gesloopt worden.

Voor 2019 verwacht de KBCS-analist aanvankelijk druk van de verlaging van de OPEC-productie en de oplevering van nieuwe VLCC’s. Soelaas kan er van twee kanten komen: een hogere Amerikaanse olieproductie (wat gepaard zal gaan met langere vaartijden) en IMO 2020, de internationale regelgeving die de uitstoot van zwaveldioxide door zeeschepen wil beperken en vermoedelijk ‘een disruptief effect’ zal hebben.