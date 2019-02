PREVIEW Lost Umicore de bijgeknipte prognose in?

Even belangrijk als de resultaten is de prognose voor 2019, met onder meer de crisis in de autosector en de tuimelende kobaltprijs als kopwinden.

Vrijdagochtend 7u30 mogen de aandeelhouders van Umicore rood omcirkelen in hun agenda. De materialengroep komt dan met de resultaten over 2018.

Analisten rekenen gemiddeld op een bedrijfswinst van 513 miljoen euro. Dat is dik 100 miljoen of een kwart meer dan de 410 miljoen over 2017, met dank aan de explosie van de vraag naar batterijmaterialen om de snelgroeiende vloot elektrische auto’s zoemend op de weg te houden.

Umicore sloot een sterk 2018 echter op een valse noot af: de groep temperde de de prognose en gaf analisten aan dat winst aan de de onderkant van de vork van 510 à 550 miljoen zou liggen. Dit als gevolg van de crisis in de autosector en de afkoeling van de Chinese economie. Een autocrisis die trouwens nog niet voorbij is, leerde deze week een sombere outlook van Melexis en Daimler.

Vraag is nu of 1) Umicore de bijgestelde prognose haalt (beurshuis UBS denkt van niet en mikt op 495 miljoen) en 2) in welke mate de kopwinden van eind 2018 zich in 2019 gaan doorzetten.

Kobalt

Over die kopwinden gesproken: Barclays kwam in de aanloop naar de jaarcijfers deze week nog met een kritisch rapport over de materialengroep. Volgens het beurshuis overschatten beleggers de mate waarin batterijmaterialen - de subtak Rechargeable Battery Materterias (RBM) leen winstmotor zijn voor de afdeling Energy & Surface Technologies.

De analisten erkennen dat de precieze winstmotoren raden van die afdeling giswerk is, gelet op de geringe informatie die Umicore zelf verschaft. Maar op basis van onderzoek concluderen ze dat de subtak Cobalt & Specialty Materials, die onder meer kobaltraffinage omvat, de voorbije jaren meer winst bijdroeg dan gedacht.