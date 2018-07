PREVIEW Nyrstar: analisten verwachten vlakke winst

Nyrstar, de zink- en mijngroep die maandag een stevige uitschuiver maakte door zorgen over de zware schuldenlast (en vandaag wat herstelt), maakt woensdagmorgen de halfjaarresultaten bekend. Analisten verwachten een nagenoeg stabiele winst.

De gemiddelde verwachting voor de onderliggende brutobedrijfswinst (ebitda) staat op 116 miljoen euro. Twee elementen spelen in het voordeel van Nyrstar, twee andere in zijn nadeel, zoals analist Wim Hoste onlangs uitlegde in een rapportje. Nyrstar profiteerde van de hogere zinkprijs in het eerste halfjaar (piek van 3.600 dollar per ton midden februari maar sinds midden juni sterk teruggevallen) en van de hogere productie van zijn mijnen. Een negatieve impact hadden lagere verwerkingslonen (die mijnbouwers betalen aan smelters om zinkconcentraat te verwerken tot zuiver zink, red.) en een lagere dollar.

Van de onderliggende brutobedrijfswinst zal naar verwachting 94 miljoen euro komen van de metaalverwerking (Metal Processing) en 43 miljoen euro van de mijnen. Voor die laatste gaat het om een forse toename van de winst (van 15 miljoen in de eerste jaarhelft van 2017) die te danken is aan hogere productievolumes en lagere verwerkingslonen voor zink, en enigszins werd gedrukt door bijkomende kosten voor Myra Falls, de Canadese mijn die sinds juni 2015 stillag en Nyrstar in augustus 2017 besloot weer op te starten.

De schuldenlast blijft een bron van zorgen en het is de vraag of Nyrstar voldoende brutobedrijfswinst kan genereren om zijn rentelasten te betalen. De recente terugval van de zinkprijs speelt daarbij in het nadeel van het bedrijf. Hoste raamt de verhouding nettoschuld op brutobedrijfswinst (ebitda) op 3,6. Als ook rekening wordt gehouden met de voorafbetalingen voor nog te leveren zink (aan Trafigura en Glencore) en met de eeuwigdurende effecten die Nyrstar heeft uitgegeven, stijgt de ratio tot 4,6.