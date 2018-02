PREVIEW Nyrstar na de zes magere jaren

Op een bijzonder drukke resultatenochtend komt donderdag voorbeurs ook Nyrstar met de jaarcijfers over 2017. Daarbij de opmerking dat vooral 2018 cruciaal wordt .

CEO Hilmar Rode belooft voor dit jaar een positieve cashflow, met dank aan de reconversie van de loodsmelterij in het Australische Port Pirie tot recyclagespecialist én de terug rendabele afgeslankte mijnbouwdivisie. Zo'n positieve cashflow is cruciaal om de hoge schuldenlast - ongeveer 1,1 miljard euro, zonder rekening te houden met al in pand gegeven toekomstige productie - het hoofd te bieden.