PREVIEW - Picanol rijgt records aan elkaar

De snelste

Tack verwees onder andere naar de populariteit van de nieuwe Optimax-i, volgens Picanol zelf de snelste weefmachine ter wereld. Door de forse groei schakelde Picanol voor het eerst in zijn geschiedenis zelfs een nachtploeg in in de Ieperse gieterij Proferro dat afgewerkte onderdelen maakt voor weefmachines en ook voor traktoren, maaidorsers en bulldozers.

Winstalarm

Dat was onder andere te wijten aan de verzwakking van de dollar en een daling van de winstmarge in de meststoffendivisie. ‘De concurrentie in de VS is feller geworden’, klonk het. Bovendien leidde de bouw van twee nieuwe meststoffabrieken in de VS en Frankrijk tot opstartkosten. Analisten verwachten dat die twee fabrieken op termijn voor 75 miljoen euro extra omzet kunnen zorgen. De fabriek op 100 procent capaciteit laten draaien zal niet overnight gebeuren, maar de positieve impact zal zich dit jaar al laten voelen.